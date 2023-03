‘First Dates’: una comensal rechaza a su cita “por parecer más joven”

El programa First Dates vuelve a sorprender a la audiencia, pues normalmente los comensales no quieren volver a tener una segunda cita cuando se enteran que esta es más mayor que ellos. Sin embargo, la pasada noche del martes sucedía todo lo contrario, Cristo fue rechazado por aparentar menos edad que la que tiene en realidad, es decir, rechazado por conservarse bien.

Lisa es una joven de 24 años que se dedica a ser detective especializada en temas de amor y del comportamiento que tienen los adolescentes, por esta razón, conoce perfectamente cada detalle de las relaciones y analiza a cada hombre que se le acerca. Algo que, como ella ha reconocido a veces le viene muy bien, pero otras no tanto, pues no para de darle vueltas a la cabeza cuando está con alguien. Además, necesita a una persona con un trabajo estable pues en sus relaciones anteriores ha tenido muchos problemas por esta razón.

Cristo, su cita, es un joven de 28 años que se dedica a ser monitor en un gimnasio de camas elásticas, su trabajo, vigilar a los clientes para que no se lesionen. Nada más ver a Lisa se quedaba sorprendido de lo mucho que le había gustado: “es muy guapa y con muy buen cuerpo”, comentaba ante las cámaras de First Dates. La detective al enterarse de que Cristo no tenía un trabajo fijo se decepcionaba, pues ella no puede estar con una persona que se dedique a trabajar con niños y colchonetas.

“Le veo muy infantil, yo con 28 años ya espero tener mi oposición aprobada”, expresaba Lisa al enterarse de que su cita solo tenía la E.S.O y un curso de monitor. Cristo estaba muy convencido de que había encajado a la perfección con ella. Sin embargo, llegado el momento de tomar la decisión final, se quedaba en shock al escuchar que no podía estar con él pues busca a una persona de 35 años y él no aparenta ni que tenga 28: “Me rechaza por estar bien”, decía él totalmente sorprendido. Antes de irse Lisa le decía que igual dentro de 20 años y cuando tenga canas en la cabeza, igual sí le daba una oportunidad.