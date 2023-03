‘First Dates’: María deja en shock a su cita con una inesperada pregunta

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos en nuestro país. Recientemente pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que conocimos la historia de varios comensales que llegaban al restaurante con ganas de encontrar el amor.

Uno de los que más sorprendió fue Ismael, que reconocía ser un auténtico apasionado de la televisión. Este comensal busca a una persona simpática y que “nos lo pasemos bien juntos”. Por si fuera poco, ha dejado claro que se entrega al máximo en las relaciones y que es verdaderamente feliz con las pequeñas cosas.

Su cita para esa noche fue María, que confesaba haberlo pasado muy mal en el amor. Aun así, está completamente abierta a enamorarse, ya que está convencida de que en cualquier momento podría llegar a encontrar al amor de su vida. Nada más verse, él quiso saber de dónde era y ella le confesó que venía de un pueblo de Toledo. Él no tardó en hacerle saber que trabaja como auxiliar en el hospital de Talavera de la Reina.

María se tira a una piscina sin agua en #FirstDates24M: “¿Te gustan las chicas activas?”https://t.co/dgy1NXTDWX — First Dates (@firstdates_tv) March 24, 2023

María desveló a Ismael que su última relación duró 10 meses y terminó porque su pareja le hizo saber que ya no sentía lo mismo. El comensal le hizo saber que él pasó por algo bastante parecido y, además, confesó que tenían en común el hecho de hacer planes y viajar por todo el mundo. Por si fuera poco, les ha unido aún más saber que ambos cambiarían su lugar de residencia por amor.

Tras darse cuenta de que tenían muchísimas cosas en común, María quiso hacer una pregunta sexual que dejó sin palabras a su cita: “¿Te gustan las chicas activas?”. Ismael se puso nervioso y, con cierta timidez, le hizo saber que no consideraba que fuera un tema tan importante como para hablarlo en la primera cita.

En el reservado, la comensal no tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó para robar un beso al soltero. En la decisión final de First Dates, y a pesar de que ambos tenían muchas cosas en común, Ismael reconoció que no quería tener una segunda cita con María porque “no tenía el físico que esperaba”. Parece que, en esta ocasión, ¡el amor no triunfó en el programa de Cuatro!