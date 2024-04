Cada vez son más los solteros que ponen su fe en el equipo de First Dates para encontrar el amor. Sin embargo, y como hemos podido ver a lo largo de la historia del programa, no siempre las citas que organiza el equipo de Cuatro salen bien.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Diana, una influencer de 25 años de origen ruso. Madre de un niño de un año, la joven acudió al programa para darle una segunda oportunidad al amor. Asimismo, ha afirmado que le encanta España y que llegó a nuestro país para vivir junto a su madre.

Antes era dependienta, pero su interés por crear contenido para las redes sociales cautivó toda su atención. De hecho, llegó a ser muy conocida por el público. «Me pedían fotos, hacía quedadas y venía bastante gente», afirma. Busca a un chico «inteligente» y «creativo». Fue entonces cuando conoció a Borja, un hombre de 30 años que trabaja en ciberseguridad.

El comensal no pudo ocultar su asombro al conocer a su cita. Pues, no dudó en dejar claro que, si tenía que elegir, prefería «más las rubias que las morenas». Diana, por su parte, también mostró su interés en el joven. «Es un chico elegante y me gusta que sean morenos», señaló ella.

En la mesa, la pareja de solteros habló de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Ante ello, la rusa le contó que no es muy amante de trabajar. «Estuve trabajando de recepcionista. Lo que no me gusta de trabajar es que al mes me canso. Pienso que estoy perdiendo mi tiempo por un sueldo digno», confesó. Todo ello para admitir que su verdadera pasión son las redes sociales.

Diana sobre Borja en First Dates: «Es una persona muy simple»

La velada fue transcurriendo y la falta de chispa entre ambos no pasó desapercibida. De hecho, Diana confesó que su cita le parecía «una persona muy simple». Además, el hecho de que, a nivel sentimental, Borja siempre haya sido el «el dejado», no ayudó mucho. «Muy blando», señaló ella.

Pero, si la chispa no surgía entre ellos, menos lo hizo cuando Diana le reveló que era madre de un bebé de un año. Una información que dejó al soltero completamente en shock. Por ello, cuando llegó la hora de la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas.

La joven se negó a tener una segunda cita con Borja porque tenían «puntos de vista diferentes». Él, por su parte, y lejos de quedarse callado, se sinceró sobre el aspecto que le había hecho cambiar de opinión: la maternidad de su cita. «No me siento capaz de llevarlo bien», sentenció.