First Dates continúa su andadura por el prime time de Cuatro. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto entre los espectadores de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan cada noche.

Recientemente, la audiencia ha sido testigo de como encontrar el amor en el programa es algo más complicado de lo que parece. De esta manera, Alba, una madrileña de 21 años, llegaba al restaurante del amor explicando que no había tenido mucha suerte en el ámbito amoroso.

«Yo ligo lo justo y necesario, me considero del montón y gano con la personalidad» comentó. Su deseo era encontrar a un chico con responsabilidad afectiva y que fuese alto físicamente. «Me da inseguridad que sean más bajitos que yo», afirmó.

Su cita fue Alejandro, un DJ madrileño de 19 años, estudiante de marketing. La primera toma de contacto entre los solteros fue bastante positiva, pues ambos mostraron su agrado con su cita. «Me he fijado en su ropa y viste bastante bien», declaraba ella, a pesar de que Alejandro no era muy alto. «Es una chica maja, físicamente está bien y viste muy bien», comentó él.

Tras ello, Alba y Alejandro pasaron a la mesa para conocerse mejor. La velada fue transcurriendo muy bien y los solteros hablaron de sus respectivos gustos e intereses. Fue así como la madrileña le comentó que le apasionaba la escritura y que su meta era sacar un libro.

Alba alucina al saber que su cita de #FirstDates15M lee a Federico García Lorca: “Qué culto, yo soy una paleta”https://t.co/7MLT77tFaT — First Dates (@firstdates_tv) March 15, 2024

Alejandro, un gran apasionado de los poemas de Federico García Lorca

Sin embargo, lo que jamás se imaginó la soltera fue que su cita sería un gran fan de los poemas de Federico García Lorca. «No me lo esperaba, me ha sorprendido bastante», reconocía ella. «Soy un chico muy romántico, me gusta mucho el amor, conquistar a través de la poesía», explicaba él.

Lejos de quedar ahí, otro punto en común fue la música techno. «Yo lo que hago es mezclar las voces urbanas con la base del techno», comentaba el madrileño. Pero, los pequeños choques y confesiones comenzaron a salir a la luz. Alba le explicó a Alejandro que tenía preferencia por los hombre altos físicamente, un aspecto que le llegó de cerca al comensal.

«A mí la altura me da igual, soy pequeño, pero juguetón», dijo él. Posteriormente, la pareja de solteros se sinceraba y habló de sus gustos en el ámbito íntimo. «Me gustaría con unas gemelas», afirmó Alejandro sobre su fantasía sexual.

Una confesión que dejó a Alba completamente perpleja, tanto, que no pudo ocultar su risa. «Me he acordado de las camareras, que justo nos habían atendido. Y he dicho no puede ser verdad», explicaba con humor. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, los participantes estuvieron de acuerdo en que no tenían futuro juntos como pareja.