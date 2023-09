‘First Dates’: un soltero confiesa el tema que el programa prohíbe hablar por contrato

First Dates se ha convertido en el programa de citas más famoso de la televisión en España por allí han pasado miles de solteros y solteras. E Independientemente de si han conseguido salir con pareja de allí, todos han vivido la experiencia de conocer a Carlos Sobera, de cenar en su restaurante y de salir por televisión.

La audiencia tiene la duda de cómo es el programa detrás de las cámaras y un soltero que acudió a First Dates ha desvelado lo que no se ve por televisión. Este antiguo comensal acudió al podcast de Bajo el foco y contó los entresijos del programa.

Según Juan, así se llama el soltero, las personas que están en las otras mesas sí que son actores que hacen de extra. «Son todos actores que ni siquiera hablan. Todo el mundo me escuchaba, estaban todos en silencio». El soltero aseguró que no había guion y que solo le pidieron que siguiera una norma obligatoria: que no hablase de marcas.

Además destacó que el equipo de producción del programa «metían micrófonos en las servilletas». Aseguró en el podcast que antes de entrar al restaurante se había tomado cinco cervezas y que su cita fue a las «10 de la mañana». Juan señaló que solo conoció a su cita cuando apareció por la puerta del restaurante, un momento que se ve por televisión y que deja ver que su primera impresión es auténtica.

Por último explicó que el equipo de First Dates le prometió algo que no cumplieron: «Me prometían alojamiento en un hotel. No me lo dieron. Lo que se inventan esta gente…». Aunque es verdad que su cita fue a primera hora de la mañana y quizás no lo necesita.