‘First Dates’: el pasado oculto como futbolista de una camarera del programa

A finales del pasado mes de mayo, Laura Boado comenzó a trabajar como camarera en First Dates, sustituyendo a Lidia Torrent, después de que la hija de Elsa Anka decidiera cerrar su etapa en el programa de citas de Cuatro tras quedarse embarazada.

Laura Boado saltó a la fama tras su paso por la última edición de La Isla de las tentaciones, sin embargo lo que muchos desconocen es que la joven gallega llegó a ser futbolista profesional, siendo su gran sueño cuando era una niña.

«Estaba jugando en esa categoría, pero necesitaba invertir mucho tiempo en entrenar y en jugar, pero no me daba apenas rédito económico, por eso lo dejé», reconoce la actual camarera de First Dates, tras haber sido jugadora de la Segunda División de la Liga F.

Laura Boado intentó que el fútbol fuese su futuro, sin embargo se lesionó de la clavícula: «Al final, te vas haciendo mayor, necesitas dinero y, por desgracia, el fútbol femenino no lo da», asegura. Además, explica que intentó que le dieran una beca de Estados Unidos pero no lo consiguió.

«En las ciudades pequeñas no había equipos femeninos así que, con 7 años tuve que meterme a jugar en un equipo de chicos hasta los 14, que pasas a cadete, y ya no pude seguir con ellos», recuerda. Y añade: «Para que te den una beca que merezca la pena tienes que ser muy buena en los estudios y en el deporte. Pero, sobre todo, tener la suerte de que te vean», admite.

No obstante, se siente muy orgullosa de que el futbol femenino cada vez tenga más repercusión: «Sobre todo gracias a la reciente victoria de la selección española en el Mundial, proclamándose campeonas del mundo, o «con los Balones de Oro de Alexia Putellas y el esfuerzo de muchas otras jugadoras, creo que sí que está mejorando poco a poco la situación». Y añade que «cada vez veo a más niñas pequeñas que juegan al fútbol, que tienen ilusión…».