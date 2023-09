‘First Dates’: un soltero confiesa que pilló a su mujer siéndole infiel cuando su hijo tenía un mes

El pasado miércoles 20 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas de la noche fueron Belén y José.

La primera en llegar fue la comensal, y no tardo en confesar que, según ella, «el matrimonio rompe el amor», por lo que jamás ha había llegado a plantearse darse el «sí, quiero». Por si fuera poco, se definía a sí misma de la siguiente manera: «Soy una gata que necesita su espacio pero que, cuando lo necesita, es cariñosa».

Su cita para esa noche era José. Desde el principio habló de sus tres hijos, que lo eran todo para él: «Si la persona que está conmigo no lo entiende, no puede ser». En el primer cara a cara de los solteros, Belén reconoció que no le gustó en absoluto el look de su cita. Pero, a pesar de todo, decidió darle una oportunidad.

Una vez pasaron al restaurante, el comensal no tardó en confesar cuántos hijos tenía pero, sobre todo, que se divorció cuando el más pequeño de ellos tenía un mes: «La pillé siéndome infiel». Belén, por su parte, reconoció que jamás se había casado y que, cuando cumplió 40 años, se le quitaron de un plumazo las ganas de ser madre.

Lejos de que todo quede ahí, la comensal le hizo saber qué busca en un hombre: un compañero de vida que le proponga hacer muchas cosas. Eso sí, necesita conocerle «en las cuatro estaciones». Durante la cita, se ha sentido muy a gusto con José, por lo que inevitablemente ha pensado que «igual me ha mentido».

En la decisión final de First Dates, José reconoció que había sentido que tenían muchas cosas en común, por lo que quería tener una segunda cita con ella. Pero parece que Belén no pensaba lo mismo, ya que rechazó volver a verle. No solo porque no había sentido esa conexión que esperaba sino que, además, el hecho de que tuviera tres hijos, era algo que le echaba mucho para atrás.

