No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 19 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega, donde otros tantos comensales llegaban al restaurante con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Carlos y Encarna.

El chef uruguayo, que lleva 23 años en España, fue el primero en llegar a First Dates. Estuvo casado 22 años, tiene 5 hijos y su pareja más reciente era argentina. Sin tapujos, Carlos se define como una persona «infiel», aunque tiene claro que su intención es cambiar. Su cita para esa noche era Encarna, que se definía como una persona divertida, alegre y con espíritu de superación.

Por si fuera poco, la comensal hizo una sorprendente e inesperada confesión: haber leído 50 Sombras de Grey hizo que se despertara su curiosidad sexual. Hasta tal punto que empezó a escribir diversos relatos sexuales. La cita estuvo repleta de momentos a destacar. Uno de ellos fue cuando Encarna confesó a Carlos que llevaba una peluca puesto que hace tan solo once días terminó con el tratamiento de quimioterapia. De esta forma, confesó que estaba luchando contra un cáncer de mama.

La superación de una soltera de #FirstDates19S: “Hace once días que acabé la quimio”

https://t.co/NmhJrzjlBC — First Dates (@firstdates_tv) September 19, 2023

Como no podía ser de otra forma, al uruguayo le ha parecido una actitud verdaderamente admirable. Acto seguido, para seguir conociéndose, Carlos habló de que tenía una taberna gallega en Mallorca, mientras que a Encarna le fascinaba la idea de que su cita fuera de otro lugar del mundo.

La comensal, además, quiso preguntar a su cita cuáles eran sus cualidades. Él fue honesto, al hacerle saber que, entre otras cuestiones, le fascinaba desnudarse en público, algo que suele hacer en su restaurante: «Me desnudo después de las once». Ella, por su parte, ha asegurado que está cada vez más convencida de que la vida en pareja está nada más y nada menos que sobrevalorada.

En un momento dado, la música comenzó a sonar en el restaurante de First Dates, por lo que Carlos y Encarna decidieron bailar juntos. En la decisión final, él estaba dispuesto a tener una segunda cita con ella, pero la comensal no pensaba igual: «Hablando claro, no me veo acostándome con él». Aun así, aceptó intercambiar los números de teléfono para volver a verse, pero como amigos.

Ya puedes ver #FirstDates19S completo y online

https://t.co/25RTHLddxj — First Dates (@firstdates_tv) September 19, 2023