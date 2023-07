‘First Dates’: una soltera sorprende al rechazar a su cita en plena cena

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más para presentarle a la audiencia de la cadena los nuevos comensales que se han incorporado a la aventura del amor. Un encuentro donde el público tuvo la oportunidad de ver citas tan poco habituales como la de María y Juan, una pareja que demostró que el amor no conoce de edad.

El primero en ser recibido por Carlos Sobera fue Juan, un hombre de 89 años que estuvo casado durante 50 años con su difunta esposa. Ahora, quiere volver a darle una oportunidad al amor, motivo por el que ha acudido al programa. «Ahora busco una mujer que sea buena persona como yo», explicó al presentador.

Su cita de la noche fue María, una mujer de 82 años que ha sido viuda desde hace ocho. «El único hombre que ha estado en mi vida ha sido mi marido», confesaba. «Los hombres me gustan más altos que yo, que no sean tripones y que tampoco sean calvos, ni les falte la dentadura y sin barriga», declaró. Por ello, cuando vio a su cita de la noche no pudo evitar mostrar su decepción.

«No quiero más calvos», señaló. Tras ello, Sobera llevó a la pareja hasta la mesa para que pudieran seguir conociéndose un poco mejor. Pero, María no dudó en dejar claro que no le gustaba Juan. «La cita no me gusta», le dijo al presentador. A pesar de ello, la pareja se sentó a comer y fue hablando de sus gustos y aficiones, los cuales no coincidieron en nada.

De hecho, María se asustó cuando descubrió que Juan vive en la misma zona de Madrid que ella, Vallecas. «Vallecas no me gusta, yo estoy acostumbrada al centro. Vallecas para los de Vallecas, yo no soy de Vallecas, me han llevado a Vallecas», explicaba la soltera haciendo referencia a que ella había vivido toda su cita en el centro de la capital española.

Además, conforme avanzaba la cena, la soltera se percató que Juan tenía dificultades para oír debido a que le pedía que hablara más alto. «Está muy sordo, mucho. A mí me falta la audición de un oído, pero con el derecho me manejo», señaló. Por ello, en la decisión final de First Dates lo tuvo claro.

«Es un señor más mayor que yo que no me ha gustado su cara, ni su cuerpo ni que tenga que decirle dos veces la misma pregunta», declaraba sin filtros. «Me gusta un hombre con menos años, tan mayor no», agregó. Por su parte, el soltero aceptó el rechazo de la comensal con humildad. «Me hubiera gustado quedar para tomar una cañita», concluyó él.