‘First Dates’: una soltera sorprende a su cita con una picante costumbre española

La nueva temporada televisiva ha comenzado y en Cuatro no iba a ser menos. La cadena española ha traído de vuelta uno de sus programas más vistos y longevos, First Dates. Una nueva temporada que no está dejando indiferente a nadie y donde, recientemente, hemos tenido la oportunidad de ver citas como la de Kexuan y Daniel.

Apodada como Sexy, la soltera llegó al restaurante del amor muy decidida. «Yo soy golfa por mi personalidad y también soy guapa. Tengo buenas tetas, entonces soy un poco golfa», dijo en su presentación. Fue entonces cuando conoció a Daniel, un hombre que se autodenomina «viejoven».

El primer encuentro entre ambos solteros fue de lo más fructífero, pues la atracción fue mutua. Además, la joven señaló estar encantada porque los «españoles le dan morbo». Eso sí, quiso ser directa y, frente a cámaras, aclaró su punto de vista. «El físico no es lo que importa, lo bueno es lo que se esconde detrás de cada persona», afirmó.

Los nervios entre ambos eran visibles, pero hubo algo que logró romper el hielo. Para sorpresa de Daniel, Kexaun le dejó sin palabras con una costumbre muy española. Paula Boada, la camarera de First Dates, fue en busca de los comensales para llevarlos hasta la mesa, pero los solteros propusieron un brindis en la barra.

«El que no apoya, no folla», dijo Kexaun a su cita. Unas palabras que dejaron descolocado al soltero, pero con las que no pudo evitar reírse. «Ha aprendido lo importante», señaló con humor. «Muy bien, claro que sí…», dijo, por su parte, Paula Boada.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, Daniel dijo un rotundo «sí» a tener una segunda cita con la soltera. Ella, a pesar de haber descolocado a todos con su argumentación, también estuvo de acuerdo en seguir conociéndolo fuera del programa.