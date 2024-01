‘First Dates’: una soltera, en shock al recibir el primer beso de su vida en el programa

Con el paso de los años, First Dates ha logrado consolidarse como la apuesta por excelencia de muchos solteros para encontrar el amor. Recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Judit y Eric.

«Para los dos es la primera cita de su vida. Y no la van a olvidar nunca», así anunciaba Carlos Sobera el inicio de la cita de los comensales. La primera en llegar al restaurante del amor fue Judit, una joven de 23 años que saludó al presentador del formato con mucha ilusión.

«Yo quisiera estar como las demás. Me gustaría estar más delgada», explicó. La comensal tiene muchas inseguridades y sabe que este es un problema que le evita avanzar en la vida. La actriz de doblaje no ha tenido mucha suerte en el amor, por lo que tampoco ha tenido la posibilidad de tener nunca una cita con un chico.

Unas palabras que despertaron la ternura y comprensión de Carlos Sobera, quien la tranquilizó al verla nerviosa. «Quiero a un chico que acepte mi cuerpo, porque he sido rechazada dos veces y creo que es por eso. Así que quiero que alguien me acepté tal y como yo soy», afirmó respecto a su cita. Un deseo que no tardaría en cumplirse gracias a su participación en el programa de Cuatro.

Judit y Eric viven un flechazo en First Dates

Su cita fue Eric, un catalán de 21 años que tampoco ha tenido un largo currículum amoroso a lo largo de su vida. «El amor no me ha tratado ni bien ni mal. Nunca he tenido una experiencia, por lo que esta es mi primera vez», admitió sin filtros. El primer encuentro de ambos fue bastante positivo, pues la pareja quedó encantada con la elección que el programa había hecho para ellos.

«Es el tipo de persona en la que me fijaría», afirmó la soltera muy contenta. «Eres una chica muy atractiva», le dijo Eric emocionado. Un piropo que sorprendió a la joven, quien confesó que era la primera vez que alguien le decía algo así. «Qué mal gusto tiene la gente», le ha contestado él.

Posteriormente, en el reservado, la pareja de solteros hizo explotar un globo que contenía un pequeño reto. Así pues, ambos debían darse un «beso picante», prueba que realizaron de forma positiva y sin pensárselo dos veces. «¡Mi primer pico!», exclamó emocionada la actriz de doblaje.

Al finalizar la velada, y como era previsible, ambos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera de First Dates. La chispa entre ellos fue más que evidente a lo largo de toda la cita, por lo que apostaron por seguir conociéndose.