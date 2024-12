‘First Dates’: Serena descarta a su cita nada más entrar al restaurante

Cada día un puñado de solteros buscan en First Dates una oportunidad para encontrar el amor gracias a la ayuda del equipo del programa. Aunque las cenas se celebran en plena mañana (algo que ya te contamos en Happy FM), el restaurante abre sus puertas cada día para que las veladas románticas hagan que la chispa del amor salte. Aunque hay muchos casos de éxito, la de Pemi y Serena no ha sido la mejor cita de la historia. El catalán vive actualmente en Madrid, es comercial y se define como un enamorado de la capital, ya que se ha dado cuenta de que Barcelona no era su sitio. Para terminar de encontrar su sitio ha querido encontrar a su pareja.

Antes de conocer a su cita ha dejado claro que le gusta trabajar en la noche, porque eso le permite ligar mucho, aunque ha reconocido que no le gusta salir de fiesta. El soltero también ha querido contar sus requisitos en una mujer: «Soy muy superficial. Necesito una chica mona, finita y que me atraiga en todos los sentidos, si no no puedo tener una relación estable». Ya en esos primeros momentos ha dejado claro que no está dispuesto a hacer concesiones y que tiene claro que lo primero es su felicidad antes que la de su pareja: «Tú haces tu camino, yo el mío y entre los dos hacemos uno».

Con esta presentación parecía complicado que Serena (una italiana de 36 años que vive en Málaga) fuera a encontrar la relación estable que estaba buscando. Encima, nada más conocer a su cita se ha decepcionado: «Cuando entré, pensé que se habían equivocado», ha dicho cuando su compañero no escuchaba.

Pese a todo, los dos han acudido a la mesa para intentar conocerse, pero las peores previsiones se han cumplido, ya que Pemi le ha dicho que no busca una relación seria y que lo que quiere es «una amiga especial. A la italiana eso no le ha gustado nada y se lo ha dejado claro: «No. Yo busco una relación seria, amiga especial no».

Por si no fuera suficiente, la distancia entre Madrid y Málaga (ciudades en las que viven cada uno) era un impedimento absoluto para los dos, porque ninguno estaba dispuesto a moverse llegado el momento. «Las relaciones a distancia son complicadas. Y no estoy buscando una relación estable como ella», ha dejado claro Pemi.

Aunque quedaba todavía tiempo para decidir si querían una segunda cita, al hablar de las infidelidades cualquier opción se ha terminado. Mientras para ella era un ‘no’ rotundo, el barcelonés ha pronunciado la frase de la noche: «Yo no sé si te sería fiel. Me gusta más una mujer que a un tonto un lápiz». Tras escuchar eso, Serena le ha dejado muy claro que no le gustaba lo que acababa de escuchar: «Mejor te quedas soltero si quieres jugar con chicas».

Al final, como era de esperar, los dos han decidido que no iban a tener más citas, por lo que cada uno se ha marchado por su lado tras pasar por el restaurante de First Dates.