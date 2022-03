Recientemente, pudimos disfrutar en ‘First Dates’ de la cita entre Sandro y Juan. Se trata de dos jóvenes sevillanos que acudieron al programa en busca del amor.

Sandro fue el primero en entrar al conocido restaurante, y charlando con el presentador, Carlos Sobera, le aseguró qué es lo que busca: “Físicamente como sea me da igual, con que tenga las cositas claras y capacidad de comunicación es suficiente. Yo me conformo con muy poquito”.

Su cita, Juan, se definió como una persona intensa, impulsiva, además de emocional y por primera vez en su vida, aseguró orgulloso, sentirse cómodo consigo mismo después de junto a la ayuda de un psicólogo, haber superado una ruptura: “Me ha ayudado a que a día de hoy pueda conocer a más personas. Si fluye, bien, y si no, no pasa nada porque hay más gente”.

La cita parecía estar yendo a buen puerto, ya que estuvo llena de risas y muchos puntos de conexión. Aunque a mitad de la cena, surgieron algunas dudas que acabaron por distanciar a ambos.

Sandro se sorprende con los estudios de su cita: “Un maricón que estudia derecho, ¿es facha?” 🤔 #FirstDates22M https://t.co/LnRStJtb9U — First Dates (@firstdates_tv) March 23, 2022

Los problemas comenzarían cuando Sandro le preguntó sobre que estaba estudiando: «Soy de Alcalá de Guadaíra, pero estudio en Viapol, que es donde está la Facultad de Derecho». Para asombro de su cita, este le contestó entre risas: “¿Estudias Derecho? No te pega nada”.

Contenido, Sandro fue más allá en privado: “Un maricón que estudia derecho, ¿es facha? ¿No? No sé…”. A pesar de que no le dijo nada al respecto durante la cita, no quiso profundizar en el tema y optó por dejar la política de un lado, un tema que suele dinamitar muchas citas en ‘First Dates’.

En la decisión final, ambos decidieron no continuar conociéndose: “Te he visto casi como un hermano pequeño y yo necesito una persona que me aporte cosas diferentes. Es superchulo porque te pareces mucho a mí, pero no te veo como pareja”.