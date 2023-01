‘First Dates’: Rocío recibe a su cita bailando twerking haciendo el pino

Como cada noche, al restaurante de First Dates han acudido nuevos solteros en busca del amor. Una de las citas ha comenzado por todo lo alto y de una forma de lo más sorprendente que no ha dejado indiferente a nadie.

Rocío ha sido la primera en llegar al programa y lo ha hecho de una forma de lo más explosiva. “He hecho cosas muy locas, orgías, tríos… Pero los excesos del sexo y el rock and roll quedaron atrás”, explicaba en su presentación. Carlos Sobera le ha preguntado sobre su gusto por los hombres. Ella tiene claro que no quiere a alguien “que vota a VOX o tenga ideas anticuadas”. Busca a alguien interesado en la filosofía y la historia del arte. Ha confesado que su prototipo sería Iñigo Errejón: “Me parecía muy atractivo… Carita de nada, flaquito, pero muy peleón, muy guerrero”.

Su cita ha sido Javier, un hombre bastante más calmado que se ha presentado como el típico empollón de biblioteca. Estudió veterinaria y ahora se dedica en invierno a ser fotógrafo y en verano a ser profesor de surf. Ella por su parte estudia turismo y ADE y ha sido guía, pero su sueño es cantar. Ambos se han gustado físicamente y así se lo ha expresado el soltero a Rocío. A ella por su parte también él he parecido “un bombonazo”.

Uno de los talentos de la soltera es bailar twerking mientras hace el pino y quería mostrárselo a su cita en First Dates. Al principio el comensal no podía creérselo pero ha acabado rendido ante el talento de la chica una vez ha visto la forma en que podía realizar dicho baile cabeza abajo. Él dedicándose a la fotografía no ha podido resistirse a inmortalizar el momento.

Ambos se han gustado mucho y tenían bastantes cosas en común, pero Rocío ha acabado intimidando un poco a Javier. En la decisión final, ella se ha mostrado más que dispuesta a seguir conociendo al chico, aunque él por su parte ha confesado que no era su tipo. Él prefería a las chicas rubias que hacían surf. La comensal se lo ha tomado con humor y le ha respondido que “en otra vida voy a nacer rubia, surfera y con ojos azules, y vos sabiendo más cosas de los filósofos y aprendiendo a mover la cadera, estás flojo, muy español, muy europeo”.