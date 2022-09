‘First Dates’ | Petra, en shock porque su cita no practica sexo: «Te rejuvenece y es gratis»

El pasado martes 13 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, conocimos a nuevos comensales que llegaron con ganas de encontrar a su media naranja. Uno de los participantes que más sorprendió fue, sin lugar a dudas, Pedro.

Su objetivo era encontrar a una compañera de vida con la que no fuera esencial practicar sexo. Su cita para esa noche fue Petra, una mujer que no solamente adora escribir sino que, además, le encanta hacer el amor. En un primer instante parece que no iban a congeniar pero, poco a poco, las cosas fueron cambiando.

Mientras Pedro confesó que, aunque había tenido “demasiadas mujeres, con una que me acompañara el resto de la vida me hubiera sobrado”. Petra asegura que, aunque parezca pacifista, sí que tiene mucho carácter: “No me toques las narices porque me encuentran”. Al ver a su cita, la comensal ha reconocido que no le ha llamado la atención pero sí le ha gustado que le reciba con cierta caballerosidad.

La cita fue fluyendo, hasta tal punto que Pedro reconoció que estaba buscando más una relación de amistad para poder disfrutar de la vida, sin ningún tipo de ataduras. Ella reconoció que había tenido la sensación de que su cita buscaba algo así como una relación de hermanos. Y ella no estaba de acuerdo: “Quiero a alguien que me haga sentir”.

En cuanto al sexo, él confesó que llevaba tres años sin practicarlo porque no le había apetecido. Algo que Petra no era capaz de entender: “Te quita el dolor de cabeza, te rejuvenece y es gratis”. La comensal quiso saber qué pensaba su cita de las mujeres “con temperamento”. Él reconoció que quería a alguien que tuviera carácter y las ideas claras.

En el momento de la decisión final en First Dates, aunque todo parecía apuntar que tomarían caminos, sorprendieron a los espectadores del programa de Cuatro. Y es que estaban de acuerdo en tener una segunda cita, ya que se habían gustado y querían seguir conociéndose. ¡Petra y Pedro se han ido de la mano del restaurante!