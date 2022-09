‘First Dates’ | Óscar, protagonista por una confesión: “Sé hacer figuras con el pene”

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro con su nueva temporada, la cual no está decepcionando a nadie. De hecho, durante el último programa, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Óscar y a Nerea, una pareja de lo más peculiar.

La primera en llegar al restaurante fue la madrileña, que sorprendió a Carlos Sobera con su tatuaje. «Es la unión de las iniciales de mi madre, mi abuela, mi padre y mi hermano», le explicó la joven al presentador. Sobera, por su parte, le dijo: «¡Menos mal que no tienes 15 hermanos!».

Su cita de la noche fue Óscar, de Galicia, un joven que se definió a sí mismo como «una persona amable, un poco pícara, con sentido del humor y que hace cualquier cosa por amor». Al conocerse, ambos se llevaron una muy buena impresión del otro, pero donde más destacaron fue en sus gustos en común.

Eso sí, al gallego el tema de los animales no le gusta demasiado, algo que no le hizo mucha gracia a la madrileña. «Tengo un perro, no lo voy a abandonar, es como mi hijo», le dejó claro la comensal. Pero, cuando el tema del sexo salió a la luz, Óscar si logró dejar a Nerea sin palabras.

Haz el amor y no la guerra, una época muy ravera y hacer figuritas con… 😱 Todo listo para una noche más en el restaurante del amor. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates13S! pic.twitter.com/Zo8Fs5ZldB — First Dates (@firstdates_tv) September 13, 2022

«Te vas a sorprender muchísimo, pero soy capaz de hacer figuras con el pene», le confesó. Al respecto, el joven le explicó que se trata de una técnica que lleva reforzando desde los 14 años gracias un video de Youtube. «Puedo hacer figuras como una hamburguesa, la Torre Eiffel, un pollito, el elefante, la mosca, el canguro… te lo prometo», le dijo el vigués.

Al finalizar la noche, en la decisión final, Nerea y tras la aprobación telefónica de su madre, aceptó tener una segunda cita con Óscar. Una decisión en la que coincidió con el gallego, pues él también estaba dispuesto a conocerla mejor fuera de First Dates para ver que podía ocurrir.