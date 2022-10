‘First Dates’ | Manuel, sobre su cita: “Va un poco ligerita de ropa”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. El programa de citas más famoso de la televisión recibió a varios comensales dispuestos a encontrar el amor entre las cuatro paredes del restaurante. Y dos de los que más llamaron la atención de los espectadores fueron Manuel y Eugenia.

Eugenia llegó al restaurante buscando un hombre que fuera “agradable de ver” tipo Carlos Sobera y se encontró con Manuel, quien aseguró que le gustan mucho los valores de la tauromaquia porque “hay que ir siempre con la verdad y por delante, a un toro no le puedes mirar desde atrás y así no existen las puñaladitas por la espalda”.

Al ver a Eugenia, el comensal se quedó completamente bloqueado, le gustó mucho aunque aseguró que su cita “va un poco ligerita de ropa”, y es que para su gusto le faltaban un par de centímetros de tela, sin embargo no lo ha considerado nada grave.

Eugenia quiso saber cuántos años tenía y no dudó en decirle que parecía mucho más mayor de lo que era. Manuel le dijo que era de Granada y ella también lo era, un tema con el que comenzaron su cena, donde se dieron cuenta de que no tenían demasiado en común.

A Eugenia no le gustó nada saber que la afición de Manuel era “una mujer, veo a una rubia en minifalda y me cabeza se gira sola” y mucho menos escuchar que le gustaría que una mujer le dijera “yo soy todas tus mujeres”, dos cosas que le echaron para atrás

Finalmente, Eugenia y Manuel no estaban terminando de entenderse. De hecho, en la decisión final de First Dates, la comensal lo tuvo claro, pues tras decirle “yo soy española, andaluza y de Graná” después de que el señalase que era nacionalista de su casa, señaló que no quería tener otra cita con él.