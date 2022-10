Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que volvieron a sorprender a los espectadores programa los nuevos comensales, que acudieron al restaurante más famoso de la televisión en busca del amor.

Uno de los solteros fue Carlos, quien explicó llevar Draco como nombre artístico, considerándose a sí mismo como un hombre inquieto y divertido. Es tatuador y Carlos Sobera le quiso preguntar en tono de broma a su llegada al restaurante a cuánto estaba el metro del tatuaje.

La cita de Carlos fue Azahara una joven que al igual que él tambien estaba tatuada. Y es que Azahara venía de Sevilla y le ha gustado de primeras él, mientras que a ella también le había parecido muy mono. Por otro lado, la joven se ha alegrado al saber que era tatuador, «ya tengo tatuajes con descuento», señaló entre risas al conocer la profesión de su cita.

Azahara encuentra a su propio tatuador en ‘First Dates’: “Ya tengo tatuajes con descuento” 😉 #FirstDates19O https://t.co/0Zms08nR9P — First Dates (@firstdates_tv) October 20, 2022

Sin embargo, la peor experiencia sentimental que sufrió uno de los dos se la llevó Azahara. La joven no dudó en sincerarse con su cita y desvelar que fue cuando se encontró a su novio, con el que llevaba nueve años de relación, acostándose con otro chico en su propia cama.

La comensal contó que llegó antes de trabajar antes de tiempo y que al abrir la puerta del cuarto vio a su novio con otro chico en plena acción. Sin embargo, lo más curioso fue su reacción: «me senté en el sofá, me abrí una botella de vino y esperé a que salieran, ellos no se habían dado cuenta».

Al final de la cita, los dos comensales se fueron al fotomatón y allí se besaron. Tras una cita en la que los dos se han mostrado muy a gusto, como era de esperar han decidido aceptar tener una segunda cita juntos fuera del programa.