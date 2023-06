El pasado 20 de junio First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas presentado por Carlos Sobera. Un encuentro donde pudimos conocer a comensales como Lucía, una mujer que busca un hombre que la quiera, de verdad, y que no le importe que sea madre.

«Una persona estable que sea cero tóxica», explicó. Fue entonces cuando su cita de la noche, Miguel, entró en escena. «Mi familia me llama ‘El Maluma de Cádiz’ porque me gusta gustar», confesó. Nada más cruzar las puertas del restaurante, la soltera se quedó prendada del soltero. Una reacción muy diferente a la que tuvo el gaditano.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates20J en directo en @cuatro https://t.co/0IGoFxknp4 pic.twitter.com/cL9K5UUrzF — First Dates (@firstdates_tv) June 20, 2023

«No veo nada de lejos, soy miope, pero sí que me he dado cuenta de que tiene unos ojos muy bonitos. Es una mujer que vale la pena», declaró el comensal. Tras una primera toma de contacto, los participantes pasaron a la mesa para conocerse mejor. Allí, Miguel le preguntó a Lucía sí tenía hijos, cuestión que ella respondió afirmativamente y por la que él admitió estar encantado. «Me he llevado una alegría porque mi hija es lo primero», comentó la joven.

Otro punto que tuvieron en común fue el relacionado con el mundo laboral, pues los dos comenzaron a trabajar desde muy jovenes. «Llevo trabajando desde los 14 años porque mi familia no tenía mucho dinero», explicó. De hecho, Miguel sorprendió a Lucía al confesarle lo siguiente.

«Nunca me he ido de vacaciones ni he viajado en avión», señaló. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Miguel sí quiso seguir conociendo a Lucía fuera. Ella, por su parte, también quiso volver a quedar. «Me ha caído muy bien», señaló antes de dar por finalizado su paso por el programa.