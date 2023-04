‘First Dates’: Lautaro, sorprendido al conocer a la madre de su cita en pleno programa

First Dates vuelve a ser escenario de una situación bastante surrealista, en este caso fue gracias a Cristina y Lucía, una madre y una hija caracterizadas por ser inseparables y por derrochar estilo y glamour allí por donde pasan. En su pueblo son conocidas como Las Kardashian del palo, ambas admitían ir arregladas hasta para comprar el pan o tirar la basura, pues nunca se sabe que puede pasar. Lo que Lautaro no sabía es que iba a conocer a la madre antes que a su cita.

Al sincerarse sobre el tema del amor, explicaban que los hombres las veían tan guapas y extravagantes que les daba cosa acercarse y mucho menos tener una relación. Cristina, madre de Lucía, esperaba en la barra a que entrara la cita de su hija, pues según ella, su hija es la guapa, pero ella es el cerebro: “Mi hija es como su padre, lentita”, decía ante la vergüenza de Lucía.

Lucía, 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑏𝑙𝑎, tiene muy mal ojo para los hombres y se trae a su madre para que le ayude 🤔

Pero ya que está en @firstdates_tv, Cristina también prueba suerte a ver si encuentra el amor ☺ Nuevo PREESTRENO en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺➕▶ https://t.co/TQw41ObRkw pic.twitter.com/WcMXYcNXv4 — mitele plus (@miteleplus) April 3, 2023

Por la puerta entraba Lautaro, un joven muy nervioso al que Cristina tranquilizó para que se sintiera más seguro, aunque esta afirmaba que a su hija no le iba a gustar mucho pues era muy buena persona y a ella le gustan más los malotes. Sin embargo, lo que Lautaro no sabía era que con quién estaba hablando era con la madre de su cita y no con su cita. Al conocer la verdad se santiguaba dando gracias por tener la oportunidad de pasar una velada acompañado de la hija de una mujer tan guapa.

“De p*** madre”, fueron las primeras palabras que soltó Lautaro al enterarse. Ambos pasaron la noche hablando sobre sus gustos, sus trabajos y sus aficiones, el joven no terminaba de creerse que estuviera cenando con una chica tan guapa y la consideró como su sirena. Llegado el momento de tomar la decisión final, Lautaro tenía muy claro que quería seguir conociéndola; pero Lucía no pensaba lo mismo: “No soy una mujer para ti, tú eres muy buena y yo soy más bandida”, le decía. Finalmente los dos se dieron el teléfono y quedaron en volver a verse fuera de First Dates, pero como amigos.