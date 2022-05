‘First Dates’ | Juan, protagonista por esta confesión: «La carne es pecado, y la carne es el sexo»

Un programa más, ‘First Dates’ volvió a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a los nuevos comensales que se habían sumado al reto de encontrar a su media naranja. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas de la noche fue la formada por Juan y María Rosa, quienes dejaron claro que, por mucho que pasen los años, este programa nunca dejará de sorprendernos.

“Soy Piscis, muy sensible, algo romántico y peliculero”, se definía a sí mismo Juan. El agricultor murciano de 64 años llegaba al restaurante con el objetivo de encontrar a su nuevo amor, uno que le «eclipsara». Separado tras haber estado casado durante 43 años y padre de seis hijos, el comensal se encontró con María Rosa, también murciana, viuda desde hace cinco años y con ganas de rehacer su vida.

Nada más verla, Juan quedó completamente prendado de la mujer, algo que le hizo saber en numerosas ocasiones a lo largo de la cita. “Te estaba esperando en la vida”, el dijo. Su actitud sorprendió gratamente a María Rosa, quien le comentó que no la llamara de usted y que podía tutearla. Una petición a la que Juan hizo caso omiso, por lo que prefirió comentarle cómo se había imaginado ya su futuro juntos.

“Ahora quiero tener más tiempo para Rosa, mi pareja”, le comentó ilusionado. “Mi subconsciente es otra persona que yo llevo dentro, que cuando me anula el consciente, ella actúa y telepáticamente por ondas sonoras, no sé cómo hace eso, esa persona tiene cualquier percance o problema. Será mi ángel de la guarda o lo que sea que va dentro de mí y hace que pasen esas cosas”, le comentó a la comensal sobre su deseo de dejarse llevar.

Al escuchar sus palabras, María Rosa no pudo evitar mostrarse un poco incómoda, señalando que el comensal tenía «conversaciones muy raras». Sin embargo, lo que seguro no vio venir fueron las inesperadas declaraciones que hizo Juan respecto al sexo.

El subconsciente se apodera del consciente de un soltero de ‘First Dates’: “Es otra persona que yo llevo dentro” 😅 #FirstDates27M https://t.co/mlLiimSRL8 — First Dates (@firstdates_tv) May 30, 2022

“Estaba pensando que, como conozca una mujer fogosa sexualmente, se va a equivocar conmigo. ¿Va a misa? ¿Cree en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que la carne es pecado, la carne es el sexo”, sentenció el agricultor murciano. Ante sus palabras, la comensal confesó: “Me he quedado a cuadros. Me he quedado muerta. No esperaba que me dijera eso. Lo de que la carne es pecado. La carne es la carne».

Al final, y como era de esperar, el futuro que Juan comenzaba a imaginar con la comensal no se iba a llevar a cabo. “Somos almas casi gemelas, el corazón se me sale de la caja torácica”, aseguraba en la decisión final de ‘First Dates’, ante la incrédula mirada de su acompañante. Pero, María Rosa no sentía lo mismo.

“Eres muy buena persona, cariñoso, simpático. Has sido muy atento. Como amiga me tienes para lo que quieras, pero, como pareja, no”, sentenció. Unas palabras que Juan aceptó, finalizando su paso por el programa deseándole lo mejor a la comensal.