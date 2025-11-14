La pasada noche del 13 de noviembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española, y sus cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Una aventura televisiva que Salomé no se ha querido perder. Pues, a sus 19 años, no tiene claro si ha estado enamorada, de verdad, en alguna ocasión. Eso sí, como estudiante de ingeniería química y con dos trabajos, tiene muy claro lo que quiere y lo que no en su vida.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Juanjo, un soltero de 24 años que busca una pareja estable. Opositor y árbitro de futbol, el joven puso sus ilusiones sentimentales en manos del programa de Carlos Sobera. De esta manera, el primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante agradable. De hecho, en la barra del bar, descubrieron que ambos sufrían de diabetes. «Me dijeron que no sabía cómo estaba vivo», le contó él a su cita. Pero, el saber que él también sufría de diabetes fue un poco contradictorio para ella. Pues, no todo el mundo la padece de la misma manera y no sabe si esto es un punto a favor o en contra.

Juanjo a su cita: «Tú también eres masoca»

Los nervios al inicio de la cita eran evidentes entre ambos. Pero, conforme fueron hablando, los comensales comenzaron a hablar con más confianza. Por ello, tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante, los solteros hablaron de temas muchos más íntimos. Pues, en el caso de Salomé, ella le contó que tiene varios piercings. Juanjo le preguntó si se lo había hecho en los dos pezones. Una cuestión que ella respondió con sinceridad.

«Sí. Duele una barbaridad», confesó. «Pero, es que tú también eres masoca, ¿no?», le respondió él. «Un poco. Un poco sí», comentó ella con humor. El soltero comentó en uno de sus totales que no veía a su cita, de primeras, como una mujer fogosa. Pero, claramente, se equivocó. Tras ello, los participantes respondieron algunas de las cuestiones que les planteó el equipo de First Dates.

La confesión sexual de los participantes de ‘First Dates’

«¿Qué es lo más salvaje que has hecho?», leyó el soltero. «Un trío», respondió él. Ante ello, Salomé confesó que ella también lo había vivido. Unas palabras con las que dejaba a Juanjo sorprendido. «¿Pero, con dos muchachas?», quiso saber él. Una cuestión que ella respondió de manera afirmativa. «No veas, qué suerte he tenido», comentó.

Juanjo reveló que él lo había hecho con un amigo y una chica. Una experiencia que no ha olvidado. «Yo creo que hay que experimentar de todo y muchas veces la gente no quiere formar parte de un trío o hacer otras fantasías sexuales por miedo a lo que diga el resto de la gente», declaró ella en uno de los totales. Una cita muy particular que finalizó con una inesperada propuesta de Salomé a Juanjo.