‘First Dates’: la curiosa reacción de una soltera al descubrir de dónde viene su cita

Como ya es tradición en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más de la mano de un nuevo programa. Un encuentro televisivo donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Miriam. La soltera es una joven, de 21 años, que se presentó como un mujer muy atrevida. «Soy muy atrevida con la gente, muy espontánea. Hablo con todo el mundo. Soy muy echada para adelante», afirmó la dependienta. Asimismo, acudió al programa con el objetivo de encontrar a un chico activo, como ella, y si tiene pinta de «te voy a arruinar la vida, mejor». Eso sí, quiso dejar claro que no es una chica deportista, pero sí fiestera. «Quiero un chico que sea graciosillo. Que tenga vidilla. Físicamente no pido mucho, aunque si tiene tatuajes mejor», señaló a Carlos Sobera.

Fue entonces cuando el presentador del formato fue en busca del hombre que se convertiría en su cita. Pero, antes quiso adelantarle un pequeño detalle a la joven. «Voy a buscarlo eh, suerte. Creo que es de Finlandia», le dijo. Lejos de animar a la soltera, lo que hizo fue dejarla de piedra. «¿De Finlandia? Finlandés, madre mía… A ver si yo estoy enamorada del chiquillo, puede ser que algún día surja esa chispa y pueda aprender idiomas. Pero ahora mismo, no me veo», comentó con cara de espanto. Pues, la velada no había comenzado, de hecho, ni siquiera había conocido a su cita, y ya sabía que no tendrían mucho futuro juntos. Pero, sus miedos desaparecieron cuando cuando conoció a Aleski, un soltero de 25 años.

El participante le contó a Miriam que, aunque es de origen extranjero, lleva viviendo más de dos décadas en Málaga. De hecho, fue su acento andaluz lo que conquistó, de cierta manera, a la joven. Así pues, ambos optaron por trasladarse a la mesa con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde el soltero quiso saber por qué ella quiso apuntarse a First Dates.

De esta manera, la participante le explicó que, aunque es muy joven, no ha tenido buena suerte con sus parejas. Él, por su parte, le contó que solamente había tenido una relación, pero que le suelen gustar las mujeres mayores. Por otro lado, Miriam le ha contado que no salía mucho. Pues, no quería espantar a su cita. Pues, la verdad, es que ella cada sábado está «loca perdida» dándolo todo en la discoteca.

Además, entre tema y tema, el finlandés se ha interesado en los piercings de su cita. Ante ello, la soltera le explicó que tenía uno en el ombligo. Pero, Aleski fue más directo. «¿En los pezones?», le preguntó. Una cuestión que dejó a la comensal bastante incómoda. Pues, ha sentido que a él se le iba la mirada a su escote, por lo que ha cambiado de tema preguntándole por sus tatuajes y el color de sus ojos.

La decisión final de Aleski y Miriam en First Dates

La velada fue transcurriendo y ambos participantes tenían la certeza de que le habían gustado al otro, pero nada más lejos de la realidad. «Los ojos es lo único que tiene bonito, lo siento», opinaba ella de él. «Es guapa, pero no es de mi rollito», comentaba el joven, por su parte.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, los dos lo tuvieron claro. «Sinceramente, como amigo te seguiría conociendo, pero como algo más no. Me ha faltado esa chispilla de sangre caliente», le confesó Miriam. «A mí tampoco me ha llegado esa chispa. Has sido muy animada, pero no eres mi tipo», sentenció el finlandés.