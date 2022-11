‘First Dates’: un comensal sale volando para impresionar a su cita

Como cada noche, el restaurante de First Dates abre sus puertas para recibir a comensales dispuestos a encontrar el amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más dieron que hablar Jorge y Mairon, dos jóvenes que protagonizaron una divertida cita.

Jorge admitió desde el principio que era muy espontáneo y que podía sorprender con cualquier cosa a su pareja. No obstante, nadie se esperaba que se animase a realizar una coreografía en medio del restaurante durante la cena.

«Soy de esos con los que vas a una terraza a tomar algo y no sabes por dónde te va a salir», explicaba el joven, y advertía: «Lo mismo cojo a la persona de la silla de al lado y la voy a meter en la mesa, o si voy a estar con el móvil callado».

Jorge reconocía no haber tenido relaciones serias, no obstante ya estaba preparado para tener una y Mairon parecía la persona perfecta para ello, dejando a su cita totalmente sin palabras tras su entrada en el restaurante de First Dates.

El momentazo de la noche fue protagonizado Jorge, que durante un momento de la cena, decidió levantarse de su asiento y dedicar a su cita un número de baile que conseguía dejar a todos los presentes totalmente sin palabras. Un baile que casi acaba en accidente, pues se resbaló y casi desaparece en el suelo.

Por suerte, todo se quedó en nada, y Jorge salió ileso de su actuación. Además, en la decisión final ambos comensales lo tuvieron más que claro: se lo habían pasado genial juntos durante la cena y querían seguir conociéndose lejos de las cámaras de First Dates.