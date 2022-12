‘First Dates’: Una comensal recibe a su cita perreando

Como cada noche, el pasado martes una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. Una de las comensales ha demostrado tener una gran autoestima y valentía.

La soltera en cuestión ha sido Ainara y así es como se ha presentado en el programa: “¿Tú me has visto? Soy guapísima, tengo un pelo espectacular, mi sonrisa, la boca, estos melones, este culo…”. La canaria ha contado a Carlos Sobera que le encanta bailar y le ha animado a recibir a su cita con un baile.

Ainara decidió ganarse a su cita con un perreo. El afortunado fue Leandro, un cubano que se quedó muy sorprendido pero que no dudó en unírsele porque compartían el mismo gusto por la danza. “Parece cubana”, ha afirmado él después del baile. A la soltera le gustó mucho su cita y afirmó que era “para un polvito y algo más, está muy bien”.

Mucho baile, telarañas y autoestima ❤ Las parejas de #FirstDates27D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/rHf4MPT0m5 — First Dates (@firstdates_tv) December 27, 2022

Ya sentados en la mesa comenzaron a conocerse un poco mejor. Ella contó que actualmente era camarera pero que su sueño es bailar. Él explicó que tenía un hijo en Cuba y que se había casado dos veces: “Soy un hombre experimentado en el amor y sé lo que no quiero”. Esto no fue un problema para la canaria, al contrario, se mostró encantada ya que Leandro estaba dispuesto a volver a casarse y ella quería “una boda por todo lo alto”.

Desde First Dates ofrecieron a la pareja entrar al reservado, así que allí fueron. Ambos compartían una tensión sexual notable, pero Ainara decidió reservarse en esta cuestión para una posible segunda cita a pesar de la energía inicial.

A la hora de la decisión final obviamente la canaria sí que quiso una segunda cita con Leandro. “Me lo he pasado muy bien y quiero repetir para seguir bailando”, afirmó ella. Sin embargo, se acabó llevando un chasco. Su cita no quiso tener una segunda cita con ella “en plan romántico porque no es lo que estoy buscando”.