‘First Dates’: un comensal critica el físico de su cita y ella estalla

Al programa First Dates se presentaba Alfonso, un electricista Valenciano que buscaba encontrar a una mujer para poder pasar tiempo con ella y sobre todo salir bailar. Sin embargo, este acabó criticando físicamente a su acompañante y la cita no acabó como esperaba.

Por la puerta entraba Fina, una ama de casa que llevaba más de 10 años sin encontrar el amor. A pesar de que el soltero la recibía con mucha alegría, le decía a la cámara que no era su tipo, pero iba a tener la cita por no desilusionarla. Durante la cena hablaron de diferentes temas, pero el físico no dejaba de estar ahí presente y volvía a repetir su decepción: «Yo me esperaba que me hubierais puesto a una mujer más despampanante», comenzaba diciendo.

Alfonso revoluciona ‘First Dates’ con su movimiento de caderas: “Me muevo más que un garbanzo en la boca de un abuelo” 🕺 #FirstDates16F https://t.co/r6oBMGQ989 — First Dates (@firstdates_tv) February 17, 2023

Pero eso no era todo: «No quiero a una persona que pese más de 55 kilos y esa mujer pesa muchísimo más. La estatura tampoco me gusta, es bajita», se quejaba. Alfonso no le quiso decir nada a ella directamente pero Fina se daba cuenta de que algo no estaba yendo del todo bien: «Nunca he necesita a un hombre que me adule o que me diga que algo me queda bien, porque llevo lo que me gusta y sé que me va a quedar bien», explicaba ante las cámaras de First Dates.

Alfonso seguía encasillado en que él físico no le había gustado nada y se encontraba muy decepcionado con el programa por la cita que le habían organizado: «Yo aspiro a más, aspiro a una mujer que sea más guapa y que sea elegante», criticaba de nuevo. Al terminar de cenar Fina le comentaba que nadie le iba a pagar ella la comida pues lo podía hacer ella perfectamente: «Yo no permito ni que me inviten ni a un café», afirmaba.

A la hora de tomar la decisión final, Alfonso le dijo todo lo que pensaba sobre su físico, en ese instante Fina no se cortó y le dejó las cosas claras: «Yo es que no busco ningún físico, si acaso, un ser humano. A mí tampoco me has entrado ni por el sentido de la vista, ni por el oído», le aclaraba.