Haciendo honor al día de San Valentín, ‘First Dates’ programó una noche de lo más especial para los espectadores y para las parejas que acudirían al restaurante. Una velada con numerosos momentos divertidos que dejó a Susi y a Víctor como una de las parejas protagonistas de la noche, y no es para menos. Los comensales destacaron por muchas cosas, pero, sobre todo, por su sinceridad.

La primera en llegar al restaurante fue Susi, quien se presentaba diciendo que necesitaba «un galán y un desatascador», un comentario que pillaba por sorpresa al presentador Carlos Sobera. Además, esta mujer se definía como «modernísima» y que necesita «un caballero que pague la cuenta y sea detallista».

«Soy muy materialista, no tengo coche y quiero un tío que tenga, con vida social y al que le guste lucirme», explicaba sobre lo que busca en un hombre. Su cita de la noche fue Víctor, un hombre de 66 años que quedó muy complacido con la elección del equipo del programa con su compañera de mesa.

Un plantón y otras cosas locas que #FirstDates ha vivido en #SanValentín 😅💘 https://t.co/rbfNIZ39iv — First Dates (@firstdates_tv) February 14, 2022

A lo largo de la cena, una de las anécdotas llegaba cuando, tras revelar Susi su procedencia asturiana, él le respondía con la belleza de la zona. Sin embargo, tras preguntarle por un sitio que le gustara, Víctor no sabía cómo salir del apuro. «No me digas qué parte, me he movido tanto de aquí para allá…Conozco 21 países», le respondió el comensal.

Por su parte, A Susi le convencía más la posición económica de Víctor, quien tras haber trabajado en la «alta perfumería», podía darle «regalitos». Eso sí, la asturiana no se iba a quedar con la gran duda, por lo que le preguntó al canario sobre sus amistades femeninas. «En mi Facebook el 95% son chicas», contestaba Víctor. Algo que no parecía molestar en exceso a Susi.

Pero, fue entonces cuando la comensal le reveló a Víctor el tiempo que hace que no vive un encuentro apasionado. «Llevo más de 10 años a palo seco, esto tiene telarañas», le confesaba. Unas declaraciones que dejaron al canario sin palabras. «No sé cómo aguanta», señaló el comensal. Tras tanto tiempo sin relaciones, para ella es importante comenzar con caricias, ya que «para lo otro hace falta un desatascador». «Me encantaría echar un polvo, pero estoy desentrenada», reconoció Susi.

Después de una velada de lo más reveladora, la pareja se dirigió a una habitación, a solas, en las que no faltaron los juegos y algún que otro beso. Un empujoncito final que los llevó a tener muy claro cuál sería su decisión final en ‘First Dates’. Y es que, ambos estuvieron de acuerdo en volver a repetir la experiencia, y si hay suerte, pasar otro San Valentín juntos. Eso sí, a petición de Susi, con destino en Canarias.