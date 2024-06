‘First Dates’: Carlos Sobera sorprende con una confesión tras las inesperadas palabras de un soltero

Después de años en la parrilla televisiva, podría decirse que ya no hay soltero que sorprenda a Carlos Sobera. Sin embargo, recientemente, First Dates contó con la participación de un comensal que dejó sin palabras al comunicador tras revelar lo que busca de una mujer.

Jordi, un administrativo originario de Barcelona, decidió unirse al formato de Cuatro debido a que está cansado de tener relaciones esporádicas. Quiere encontrar a una mujer con la que tener una relación seria y exclusiva, algo que se le está resistiendo.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

Como es habitual, tras recibir a los nuevos solteros, Carlos Sobera les realiza una serie de cuestiones a los participantes relacionadas con sus gustos, aficiones o deseos. Así pues, el presentador le preguntó sobre lo que quiere encontrar en su próxima pareja. «Que tenga buen culo», le respondió Jordi, sin pensárselo dos veces.

El joven, al ver la cara de estupefacción de Carlos Sobera, quiso aclarar el motivo de su argumento. «Muy importante aunque está sobrevalorado», señaló. Fue entonces cuando el comunicador vasco no aguantó más y tuvo que pararle los pies al soltero.

«Tú lo sobrevaloras porque le das una importancia total», le comenzaba diciendo. El presentador, por su parte, se mostró muy molesto con las declaraciones del participante. Por ello, y tras tantos casos vistos en First Dates, Sobera fue sincero.

Jordi en First Dates: «Tengo pinta de chulo, pero es una fachada»

«Estoy perdiendo la fe en el amor», comentó el presentador. Minutos después llegó Cristina, la mujer que se convertiría en la cita de Jordi. Un primer encuentro que no estuvo nada mal. De hecho, el soltero se mostró encantado con la elección del programa.

«La cara me ha gustado mucho, pero los pechos han sido lo que más me ha gustado. Tiene buen culo», manifestó. Una afirmación con la que dejaba claro que no le había hecho nada de caso a Sobera. Eso sí, la que no estuvo muy feliz con la elección de su cita fue Cristina.

«Lo he visto y he pensado ‘No’. Me gustan los macarras, pero tenía pinta de macarra de manual. Yo esa etapa ya la he superado y busco otra cosa», comentó ella. El catalán le contó a Cristina que, aunque tenga aires de chico rudo, es muy enamoradizo. «Tengo pinta de chulo, pero es una fachada», explicó Jordi.

Sin embargo, por mucho que intentase convencerla, Cristina seguía sin tenerlo claro. «Me da la impresión de que me está vendiendo la moto. Me está intentando vender que es un buenazo, pero mi intuición me dice que no», declaró la soltera. De hecho, no iba muy mal desencaminada.

Pues, en un momento dado de la cita, tuvo que llamarle la atención a Jordi por su falta de interés. «No me has preguntado nada. Te estoy haciendo una entrevista, pero tú no me preguntas nada. Nefasto, que lo sepas. (…) De la misma forma que yo me intereso por ti, demuestra un poco más de interés por mí, ¿no?», le dijo. A pesar de todo, al final, decidieron irse del programa juntos.