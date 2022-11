Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, con nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor entre las cuatro paredes del restaurante. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención de los espectadores fueron Antía y Álvaro.

Antía llegó al restaurante con las cosas muy clara, sorprendiendo con lo que buscaba en un chico: «Me gustaría tener de pareja a un cani sin futuro, siempre me han gustado los chicos que rompen un poco la ley, que no tienen nada pensado los próximos años… Que son un poco ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan», reconoció.

Por su parte, Álvaro, nada más cruzar las puertas del restaurante, fue interceptado por Carlos Sobera que le pidió que le enseñase su nuevo tatuaje: «Me han dicho que te has apuntado en un lugar muy especial la cita de hoy», y es que se había tatuado un corazón con el número 15 en la pierna.

Las abuelas y las relaciones abiertas y un gato que come pescado 😸 Las parejas de #FirstDates15N ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/JcB9ZNxeP6 — First Dates (@firstdates_tv) November 15, 2022

Nada más verle, Antía reconoció que «me ha parecido un chico muy guapo que me atrae físicamente, pero la forma de vestir no es lo que yo estoy buscando. Lo ideal sería un chico que vistiera más básico, menos llamativo, y más rollito cani», comentó.

Durante la cena Álvaro se fue al baño para contarle a su abuela por teléfono cómo iba la cita: «Me está diciendo que quiere una relación abierta», le dijo. Ella le contestó: «Las cosas esas modernas…», antes de preocuparse de su Antía comía.

En la decisión final de First Dates, Álvaro explicó que no quería tener una segunda cita con Antía porque «ella quiere una relación abierta y eso me echa para atrás». Mientras que ella tampoco quiso volver a quedar porque «no entiende mi manera de pensar».