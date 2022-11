‘First Dates’ | Jason, en shock con su cita: “Vaya cosa me habéis traído”

Cuatro emite esta noche una nueva entrega de First Dates, con nuevos comensales que acudirán a buscar al amor entre las cuatro paredes del restaurante más famoso de la televisión. Y en el último programa, una de las citas que más llamó la atención fue la de Jason y Ainhoa.

Jason llegó con las ideas muy claras y los requisitos que tenía que cumplir la chica que quería tener en su vida: «Tiene que tener muy buen cuerpo, ser bajita y que le gusten mucho los videojuegos». Tras esto, se quedó completamente sin palabras al ver a Ainhoa.

«Es guapísima, me ha dejado muy en shock y se me ha quedado cara de tonto, la miraba sin decir nada con la babilla colgando», señaló el comensal al ver a su cita. Sin embargo, no fue recíproco. «No me gusta nada de nada, vaya cosa que me habéis traído, tiene la edad mental de un niño de diez años, trece siendo generosa», expresó Ainhoa ante las cámaras.

Jason se queda mudo, literalmente, al ver a su cita: «Vaya cosa que me habéis traído» ☹️ #FirstDates11N https://t.co/wkIhiDKlxg — First Dates (@firstdates_tv) November 14, 2022

Durante la cita en First Dates, la conversación no fluyó entre ellos y Ainhoa se mostró visiblemente incómoda durante toda la cena. No obstante, Jason estaba encantado con ella y así se lo hizo saber, sin darse cuenta de que no estaba siendo recíproco.

Ainhoa fue muy sincera y dejó muy claro en la decisión final que no quería volver a tener una segunda cita con Jason. La joven no se cortó un pelo y le dijo al comensal todo lo que no le había gustado de él, sin embargo, él no parecía pillar las directas y le confesó que sí tendría una segunda cita con ella.