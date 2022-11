‘First Dates’ | la decisión final más dura de la historia: “Me he aburrido contigo”

Una semana más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a parejas como la formada por Jason y Ainhoa, quienes dejaron claro que no siempre sale todo bien entre los comensales.

Nada más ver a su cita de la noche, Jason, un joven apasionado de los videojuegos y las pipas Tijuana, se quedó completamente prendado de ella. «Es guapísima, me ha dejado muy en shock y se me ha quedado cara de tonto, la miraba sin decir nada con la babilla colgando», admitió tímidamente.

Una cita regular y una edad para salir de fiesta 🤶 Las nuevas parejas de #FirstDates11N quieren encontrar el amor y darle vidilla al fin de semana. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/xKOQxQO0Tp — First Dates (@firstdates_tv) November 11, 2022

Pero, Ainhoa, por su parte, no lo tuvo tan claro. Con el avance de la cena el desagrado de la soltera hacia el comensal iba en aumento. Y es que, eran tantas las diferencias que compartían que terminó sentenciando un segundo encuentro juntos. Un punto de vista que le hizo saber en la decisión final, donde la comensal no tuvo reparos en decirle lo que pensaba, sin filtros.

«No me gusta nada de nada, vaya cosa que me habéis traído, tiene la edad mental de un niño de diez años, trece siendo generosa», señaló molesta. Unas palabras que descolocaron bastante a Jason, quien creía que la cita había salido maravillosamente. De hecho, el joven apostó por un segundo encuentro con la madrileña, antes de escuchar como hablaba de él con desagrado.

«No, no, no nos vamos a volver a ver. Me he aburrido contigo, me pareces un tío que no pega conmigo, un poco flipado y con una mentalidad retrasada para tu edad, no pasas de los diez años», sentenció tajantemente. Unas palabras con las que dejó al pobre Jason completamente mudo y abatido, siendo protagonista de una de las decisiones finales más duras de la historia de First Dates.