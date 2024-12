No es ningún secreto que David Broncano se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los presentadores de televisión más conocidos de nuestro país. Ya estaba marcando un antes y un después durante su etapa en La Resistencia pero desde su llegada a RTVE con una nueva versión, llamada La Revuelta, está consiguiendo cosechar grandes datos de audiencia. Es más, está logrando plantar cara a sus principales competidores en el access prime time. ¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular! Es por eso que RTVE no dudó un solo segundo en contar con David Broncano para despedir este 2024 de éxitos y dar la bienvenida al 2025. Como decimos, La Revuelta se ha convertido en uno de los programas clave de esta temporada para La 1 de Televisión Española. Por ello, la persona escogida para acompañar al jienense en la Puerta del Sol de Madrid es nada más y nada menos que Lalachus.

La humorista y colaboradora del programa no dudó en aceptar esta propuesta, dejando muy claro que iba a cumplir uno de los mayores sueños de su vida. ¡Y no es para menos! Durante una de las últimas entregas de La Revuelta, en la que apareció Belén Esteban para aconsejar a ambos presentadores de cara a las Campanadas, se bromeó ante la posibilidad de que David Broncano llegase tarde a esta cita. Un comentario que no ha pasado desapercibido, sobre todo para el equipo de RTVE que no ha dudado en bromear sobre este asunto para promocionar sus Campanadas. De esta manera, en una marquesina de autobús situada en el centro de Madrid, nos hemos topado con un mensaje de lo más peculiar. En él, se puede leer lo siguiente: «David, o sales antes o no llegas ni en patinete». ¡Pero no todo queda ahí!

En el vídeo promocional, de fondo, se puede escuchar un extracto de ese programa en el que Belén Esteban acudió como invitada. De esta forma, se oye cómo David Broncano aseguró que iba a llegar a la Puerta del Sol a las 23:20 horas, mientras que Lalachus confirmó que le habían pedido que estuviese en el set aproximadamente a las 16:00 horas.

La apuesta de David Broncano con Belén Esteban respecto a la audiencia de las Campanadas

Durante su reciente visita a La Revuelta, la colaboradora de Ni que fuéramos se dirigió a los dos presentadores de las Campanadas para RTVE: «Yo te digo que este año ganáis vosotros». Y añadió: «¿Nos hacemos una apuesta? Vamos a apostar». Acto seguido, Belén Esteban hizo una propuesta: «Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer».

No tardaron en estrechar sus manos, pero quedaba algo pendiente: «¿Y si ganan ellos, que es lo normal?», cuestionó David Broncano. Belén Esteban lo tuvo claro: «Pues pierdo yo y me pides lo que quiera que os haga… ¡En el buen sentido!». Grison propuso que cocinase en el programa, al igual que hace en Ni que fuéramos. La colaboradora no tardó en pronunciarse: «¡No voy a cocinar más! Pero si queréis que cocine aquí si perdéis, yo cocino».