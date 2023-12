‘Fiesta’: piden que un colaborador sea despedido por presuntas trampas en un concurso

El pasado domingo 17 de diciembre el plató de Fiesta vivió una de sus tardes más polémicas. El programa de Telecinco se encontraba preparando su especial navideño, pero José Ángel Leiras, colaborador, se plantó ante la dirección de Saúl Ortiz por las acusaciones de trampas en los ensayos.

«Estoy teniendo problemas porque hay muchos celos y envidias, y no es broma», desveló el subdirector. Pero, la situación empeoró cuando el programa emitió, sin previo aviso, imágenes de Leiras negándose a participar y exigiendo que se retocara su voz.

«O me retocan la voz, o no salgo», dijo el colaborador enfadado. Tras descubrir que había sido grabado sin su permiso, José Ángel Leiras no dudó en mostrar su indignación. «Me acabo de enterar de que se me graba en la redacción sin que yo lo sepa», exclamó sin dar crédito. Una situación que dejó a Emma García, la presentadora del formato, sin palabras.

«Si me queréis despedir, me despedís, pero yo no canto», afirmó Leiras contundentemente. Asimismo, el protagonista del caso desveló que sobre la mesa se había propuesto el uso del autotune para mejorar las voces. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió en ningún momento.

Al respecto, los espectadores del programa no dudaron en mostrar su asombro en redes sociales. Un fuerte altercado que cambió por completo los planes previstos para los próximos programas del show de Telecinco. De momento, se desconoce qué sucederá al respecto.

Debido a esta inesperada y controvertida polémica, Fiesta se enfrenta a una crisis interna en su equipo que pone en una situación critica la continuidad del concurso de Navidad. Sin lugar a dudas, un momento que no dejó indiferente a nadie.