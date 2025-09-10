Fani Carbajo, tras la traición de Alejandro Albalá en ‘Supervivientes All Stars’ : «Me lo ha confesado»

No es ningún secreto que uno de los grandes estrenos de esta recién temporada de televisión es, indudablemente, Supervivientes All Stars 2025. Tras el éxito cosechado con la primera edición, en la que resultó vencedora Marta Peñate, los espectadores tenían ganas de ver cómo viejos conocidos del formato volvían a poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras. Debemos tener en cuenta que, en la primera gala, los seguidores de este formato ya pudieron conocer el nombre de los primeros nominados de la edición: Fani Carbajo, Gloria Camila, Kike Calleja y Noel Bayarri. De esta forma, y como suele ser habitual en este concurso, el pasado martes, los que se juegan la expulsión fueron testigos de cómo, uno por uno, el resto de compañeros se colocaban detrás de aquel que querían que fuese el expulsado. Así pues, cuando llegó el turno de Alejandro Albalá, su decisión dejó sin palabras a más de uno.

Sobre todo a la propia Fani Carbajo, que no dio crédito a la «traición» del que fuese marido de Isa Pantoja. Todo comenzó cuando el cántabro comenzó a pronunciarse respecto a su decisión: «La verdad es que con Kike tengo muy buenas migas, me cae muy bien. A Gloria me arrepentí al momento de nominarla. A Noel le he cogido un cariño muy especial. A Fani sí que la quiero mucho pero es que no sé… A Noel le veo y no puedo contener el cariño. A ti te quiero mucho, pero…», comenzó explicando a Jorge Javier Vázquez. Fue entonces cuando, finalmente, Alejandro Albalá no dudó un solo segundo en situarse detrás de Fani Carbajo, dejando claro que quería que ella fuese la primera expulsada de Supervivientes All Stars 2025. Un gesto que, como era de esperar, dejó completamente descolocada a la ex participante de la primera edición de La isla de las tentaciones.

«No me lo esperaba para nada. He flipado bastante», confesó la nominada de Supervivientes All Stars 2025. Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Siempre me está diciendo que me quiere mucho, que me echa de menos en la otra playa, me tira besitos, me hace corazones, me cuenta secretos… Da igual», expresó la madrileña. Acto seguido, lo explicó: «Me lo ha confesado».

Adara Molinero carga contra Alejandro Albalá tras su traición a Fani Carbajo

Después de varios turnos, llegó el turno de la hija de Elena Rodríguez. Tirando de esa contundencia que le caracteriza, Adara Molinero no tardó en dar a conocer quién quería que se marchase el próximo jueves: «Yo quiero que se vaya Fani. Ahora las cosas están más calmadas, pero tuvimos una movida muy gorda».

Lejos de que todo quede ahí, aprovechando su posicionamiento, la madrileña se mostró muy crítica con el que fuese marido de Isa Pantoja por el gesto que había tenido con Fani Carbajo: «Y otra cosa, me parece una guarrada lo que ha hecho Albalá. Una cosa no quita la otra. No puede ser. Que te quiero, te quiero, pero que te pires», expresó.