Fani Carbajo, atendida por el equipo médico de ‘Supervivientes All Stars’: «Me he dado un buen golpe»

La segunda edición de Supervivientes All Stars comenzó el pasado jueves 4 de septiembre y, desde entonces, todos y cada uno de los participantes, están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para superarse en cada prueba. Es más que evidente que al tratarse de una edición con rostros conocidos del reality, son conscientes de la dureza de esta experiencia que les cambió la vida para siempre. Aun así, no han dudado un solo segundo en volver a poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras, para dejar claro por qué son considerados unos auténticos robinsones. El pasado domingo 14 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del debate de Supervivientes All Stars 2025 presentado por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fueron testigos de un tenso enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Marta Peñate en plató. Pero, además, también vieron el aparatoso accidente de Fani Carbajo durante una prueba que se llevó a cabo en directo.

Todo comenzó cuando Sandra Barneda y Laura Madrueño comunicaron a los concursantes de Supervivientes All Stars 2025 que iban a enfrentarse a su primer juego de recompensa de la edición. Lejos de que todo quede ahí, explicaron que se trataba de un reto que debían hacer en equipo: uno de ellos tenía que ir atravesando estructuras que iban portando y colocando el resto de compañeros, hasta poder completar el recorrido. Los primeros en probar suerte fueron los habitantes de Playa Armonía, que hicieron todo lo posible para tratar de coordinarse a la perfección, mientras llevaban a Miri en las plataformas para que pudiese finalizar el recorrido sin contratiempos. Aun así, no lograron su cometido, puesto que, en una de las caídas de la amiga de Froilán, Fani Carbajo se llevó un durísimo golpe. Tanto es así que no tardó en quejarse, poniendo en alerta al equipo de Supervivientes All Stars 2025.

Como no podía ser de otra forma, Laura Madrueño paró de inmediato el juego de recompensa: «Vamos a parar el tiempo, va a atender el servicio médico a Fani, que parece que se ha hecho daño en el hombro», comunicó a todos y cada uno de los espectadores de Supervivientes All Stars 2025.

Desde plató, Sandra Barneda no tardó en tranquilizar al defensor de la concursante, recordándole que todos y cada uno de los robinsones están perfectamente cuidados y controlados por un excepcional equipo médico. Además, le comunicó que pronto sabrían noticias de cómo se encontraba la ex participante de La isla de las tentaciones.

Y así fue. Tras unos minutos con los doctores, la propia concursante de Supervivientes All Stars se situó junto a Laura Madrueño para tranquilizar a los suyos, haciéndoles saber que estaba bien: «Me han atendido. De verdad, que muchísimas gracias. Estoy mucho mejor. Me he dado un buen golpe pero, dentro de lo que cabe, estoy bien».

La presentadora del reality desde los Cayos Cochinos de Honduras, como no podía ser de otra forma, también quiso hablar: «Ha sido un susto, menos mal. Siempre están atendidos, ya lo sabéis, en primera línea de playa siempre está nuestro equipo, al pie del cañón», recordó y, a su vez, agradeció a sus compañeros.