‘La familia de la tele’ ataca a Melody antes de su visita a ‘El Hormiguero’: «Tenía un plan oculto»

Melody ha pasado de ser el orgullo de RTVE a ser su enemiga número uno después de que, en una rueda de prensa, la representante española en Eurovisión 2025, culpase al ente público de todo lo que pudo salir mal en el festival (en el que quedó en el puesto 24). Además, la artista sevillana atacó a David Broncano por reírse de ella después de cancelar una entrevista para La Revuelta. Ahora que se sabe que Melody acudirá a El Hormiguero (en Antena 3) el próximo miércoles, RTVE ha sacado la artillería pesada. Este 28 de mayo, en La familia de la tele, han insinuado que la artista tenía «un plan oculto» desde el principio para ganar dinero a espaldas de la cadena pública.

«Melody no ha sido del todo sincera, ha llegado una información comprometida y delicada que le afecta directamente», ha dicho María Patiño este miércoles en La familia de la tele.

«Según lo que ha llegado a este programa, Melody tenía un plan oculto antes de acudir a Basilea». Según se ha relatado en La familia de la tele, la andaluza «había cerrado su participación en un programa de una cadena privada para el lunes 19 de mayo, dos días después de interpretar Esa Diva en Suiza. Ahora se entiende por qué no acudió a La Revuelta de Broncano. Hasta ahora solo habíamos visto la puntita del iceberg».

«Melody pone una excusa al programa de David Broncano, pero la información que tenemos es que eso fue una excusa, porque ella sabía que no iba a ir». Es decir, que , según La familia de la tele (programa hundido en audiencias pero que sigue en pie por imposición de José Pablo López- presidente de RTVE- y hombre de confianza de Sánchez), el caso de Melody sería similar al de Dani Martín, el piloto español que no apareció en La revuelta porque, según Broncano, había sufrido «amenazas» por parte de El Hormiguero.

De nuevo, RTVE quiere atacar a Pablo Motos. Recordemos que José Pablo López fue el mayor artífice del fichaje de Broncano por RTVE para poder competir con el presentador de El Hormiguero, siempre muy crítico con Pedro Sánchez.

En la familia de la tele también se ha dicho que Melody «habría apalabrado un programa de retos [El Desafío] de la misma productora» de El Hormiguero.

Belén Esteban, por su parte, ha rebatido esa información. «A mí me dicen que no estaba preparado [en El Hormiguero]. Me desmienten que lo tuviera preparado con antelación», ha dicho La Patrona. Es más, Belén también se ha extrañado de que Melody no vaya a ir a De Viernes. «Ayer quedó con una persona clave de Telecinco y a mí me ha llamado la atención que no vaya a ese programa, porque ayer dábamos por hecho que sí iba a ir».