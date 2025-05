El pasado lunes 26 de mayo, después de muchos días de espera, se celebró la rueda de prensa en la que Melody se sinceraría sobre su paso por Eurovisión 2025 y todo el trabajo realizado en los meses previos al festival. Al fin y al cabo, tras un trabajo verdaderamente impecable, su puesto 24 había supuesto un duro golpe para toda España. Pero todo fue más allá cuando, tras la final de Eurovisión 2025, Melody decidió volar directamente a Málaga y no a Madrid junto al resto de la delegación. Un gesto por el que surgieron una gran cantidad de rumores que ella misma, en esta rueda de prensa, también quiso aclarar. A pesar de todo, hubo algún que otro comentario que no pasó desapercibido, como el que dedicó a David Broncano y a La Revuelta. Unas palabras que María Patiño quiso recoger en La familia de la tele, compartiendo su opinión.

Debemos tener en cuenta que, en la tarde del lunes, el programa de La 1 de Televisión Española iba intercalando emisión en directo de la rueda de prensa de Melody con declaraciones de la presentadora y colaboradores de La familia de la tele. Así pues, María Patiño no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más contundente ante varias de las afirmaciones que la cantante de Dos Hermanas (Sevilla) hizo durante su encuentro con la prensa. De esta manera, la presentadora de La familia de la tele quiso dejar muy claro que, desde el programa que conduce, «se negó desde el primer momento que ella no había hecho ningún gesto de desprecio en ningún momento tras su actuación. La presentadora, que soy yo, lo desmintió». Pero no todo queda ahí, ya que Patiño también se pronunció sobre las generalizaciones que Melody había hecho sobre la prensa, sobre todo ante los rumores de problemas con su pareja.

Ante esto, la presentadora de La familia de la tele aclaró que esa información la dio «una revista en concreto, que la saca en portada el pasado miércoles». Así pues, aprovechando su participación en el programa, no tardó en dirigirse a la representante de España en Eurovisión 2025: «No es necesario señalar y esparcir».

Y fue más allá: «Aquí jamás se ha hecho referencia a que no tiene derecho a descansar, ni la necesidad de descansar». Todo ello mientras quiso recordar que, desde el programa que se emite antes y después de Valle Salvaje y La Promesa, siempre se había dicho que Melody hizo una «excelente actuación».

Por lo tanto, María Patiño se animó a valorar ese primer encuentro de la artista con la prensa tras su paso por Eurovisión 2025, certamen que se ha celebrado en la ciudad suiza de Basilea: «Creo que ha sido injusta. Ha señalado a todo el mundo y ha sido dos medios». Y añadió: «Ella sabe que hay prensa que ha hablado muy bien de ella».

Belén Esteban, colaboradora de La familia de la tele, ha vuelto a pronunciarse sobre el festival, dejando muy claro que, para ella, la política es la causa principal por la que Melody obtuvo el puesto 24. Sea como sea, es un hecho que, a pesar de todo lo vivido y de la gran exigencia que supone la participación en Eurovisión, la artista nazarena está muy orgullosa del trabajo realizado y del inmenso cariño que ha recibido por parte del público. ¡Eso es lo más importante!