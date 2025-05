David Broncano explota contra Melody: “No voy a pedir disculpas”

El presentador de La Revuelta ha explotado este martes contra Melody: «No voy a pedir disculpas», ha explicado que ha seguido con Grison y Ricardo Castello las burlas contra Melody. David Broncano ha endurecido los ataques contra la artista después de ayer lunes 26 de mayo atacarla de nuevo tras la rueda de prensa, en la que Melody le afeó que se hubiera burlado de ella.

«¿Que nos exigía disculpas, que nos exigía que le pidiésemos disculpas para venir al programa?», ha preguntado Broncano en el espacio de La Revuelta, emitido este martes. Y Ricardo Castello le ha respondido: «Abierta a disculpas». Es entonces, cuando Broncano responde tajante: «Respuesta rápida, Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento».

En este sentido, Broncano ha destacado que «ella decía que quería ir a un programa en que le pidiéramos disculpas, un programa donde la respetasen. Y yo creo que la hemos respetado un montón», ha insistido Broncano en referencia a las críticas de Melody, que se pueden leer a continuación:

«Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas, o de la misma [RTVE], hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona o hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa, y se han dicho cosas que no son. Cuando he pedido días de descanso, creo que por encima de todo está la salud mental», afirmó la cantante en la rueda de prensa del lunes, sin nombrar de forma directa a La Revuelta, en clara referencia a este espacio al aludir a los chistes que Broncano y el resto lanzaron mientras compartían con la audiencia que la artista había cancelado su agenda para marcharse a Málaga.

«Por si acaso, como esto fue la semana pasada, y aquí a veces se nos calienta un poco la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? Bueno, pues esa es la cosa. Yo cuando vi que decía que le habíamos faltado el respeto y que nos habíamos metido mucho con ella, digo: ‘A ver si lo recuerdo yo mal. Y he dicho algo muy grave contra ella’. Anoche lo miré y ahí es cuando me enfadé un poco más», se ha justificado Broncano este martes, como se puede ver en el vídeo de abajo que se ha difundido en redes sociales.

«Y dije algo así como que suponía que estaría en su casa, que se habría ido a su casa a descansar. Ella dijo: ‘Es que ha dicho no sé qué de que baje las persianas’. Y yo dije: ‘Estará en su casa, habrá bajo las persianas’. Un poco irónicamente, pero un poco en plan de haciéndome cargo de que está en una situación difícil y que se habría ido a relajar. Porque empatizando un poco con ella, empatizando mucho. Yo supongo que ella se ha visto metida en una vorágine súperbestia, que para ella como cantante, que no está acostumbrada a una cosa mediática tan fuerte, entiendo que se haya puesto», se ha justificado Broncano.

«Pero que ella, después de eso, lo que me parece feo, es que ella aluda a la salud mental y que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos tanto hablando con la salud mental y que aluda a la salud mental. Entonces, utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te ha dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías», ha atacado Broncano, que ha seguido con sus ataques: «Utilizar la carta de salud mental para esto, cuando hay gente que sí tiene problemas de salud mental reales, creo que va a analizar los problemas de salud mental de un montón de gente que sí tiene problemas de salud mental».