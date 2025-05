‘La Revuelta’ vuelve a atacar a Melody tras la rueda de prensa: «Netanyahu y tú…»

‘La Revuelta’, espacio de TVE presentado por David Broncano, ha vuelto a atacar a la cantante Melody tras la rueda de prensa de este lunes después de la polémica de Eurovisión, en la que la artista ha desnudado la hipocresía de RTVE: «Netanyahu y tú en la misma posición, la misma mierda», se ha mofado Grison mientras hablaba con Broncano de lo que habría dado a entender Melody.

Broncano, Grison y Ricardo Castello se han vuelto a reír de Melody después de que la artista haya querido aprovechar su rueda de prensa para contestar a Broncano por sus mofas. Hace días se mofaron de Melody cuando les canceló la entrevista programada con La Revuelta tras el fiasco de Eurovisión. La cantante ha definido las bromas este lunes por la tarde como «comentarios despectivos». Acto seguido, ha descartado regresar al espacio de TVE: «Voy a ir a los programas en los que se me respete».

«Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas, o de la misma [RTVE], hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona o hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa, y se han dicho cosas que no son. Cuando he pedido días de descanso, creo que por encima de todo está la salud mental», ha afirmado la cantante, sin nombrar de forma directa a La Revuelta, en clara referencia a este espacio al aludir a los chistes que Broncano y el resto lanzaron mientras compartían con la audiencia que Melody había cancelado su agenda para marcharse a Málaga.

Después, este lunes, Broncano, Grison y Ricardo Castelló se han vuelto a reír de Meoldy durante la emisión del espacio. A continuación, reproducimos parte de la conversación en la que se ríen de Medoly que se ha reproducido en redes sociales:

La reacción de David Broncano al enterarse de las pullitas de Melody a La Revuelta. #LaRevuelta #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/QNRBPOAybk — Pablo (@pabloo_c5) May 26, 2025

Broncano: ¿Qué ha pasado?

Grison: ¿Te acuerdas que decíamos, a lo mejor no está enfadada? A lo mejor es que está cansada sola. No, no, sí está enfadada.

Broncano: ¿Pero qué ha dicho?

Grison: Ha dicho el p, algo ese de dos patas que…

Broncano: Pero se ha enfadado. Es que no lo he visto.

Grison: No, eso no lo he dicho, la verdad que no.

Broncano: ¿Se ha enfadado?

Ricardo Castella: Sí

Broncano: ¿Melody?

Grison: Se ha enfadado y dice que nos hemos metido con ella.

Broncano: Se ha enfadado ella con nosotros.

Grison: Con nosotros, porque la queremos nosotros.

Ricardo Castella: Pero que admite disculpas. Eso ha dicho también.

Grison: Ha dicho Netanyahu y tú en la misma posición. La misma mierda.