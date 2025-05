El azar da un giro a la polémica de Eurovisión y Sánchez: asegura el éxito de Melody y su canción ‘El apagón’

La expectación por escuchar las primeras palabras de Melody tras la polémica de Eurovisión es máxima, aunque no habrá que esperar hasta la rueda de prensa del próximo lunes para tener noticias de la intérprete de Diva. La cantante lanza este viernes el videoclip de su nuevo tema, que ha sido tocado por la gracia del destino: El apagón, un término que, casualmente, coincide con otra de las polémicas que afectan a Pedro Sánchez, que ha utilizado Eurovisión para sacar rédito político.

La mezcla del mal resultado en Eurovisión, la cancelación de la agenda de Melody con RTVE, el debate sobre la participación de Israel, la entrada de Pedro Sánchez en escena y el silencio de la sevillana conforma el cocktail perfecto para que El apagón sea un hit. Melody no está siguiendo los pasos de Shakira como si Sánchez fuera Piqué -lleva promocionando el lanzamiento desde antes de la final del certamen-, pero todo apunta a que el hype y la casualidad del nombre de la canción es sinónimo de éxito.

Además, con su actuación en la final de Eurovisión, Melody se ha metido en el bolsillo a mucho más público del que ya tenía. Su puesta en escena fue valorada por expertos y eurofans como intachable y perfecta: impecable a nivel vocal, en la simultaneidad con el baile, en el juego con la cámara, en el vestuario…

A ello se suma el sentimiento de hermandad que se crea en este tipo de competiciones -como en un partido de la selección española- y lo mucho que une tener un enemigo común, que en este caso está representado por todos aquellos países que no dieron ni un solo punto a España.

El eurodrama es un mix de polémicas: el del abandono de los votantes a Melody, el de Israel, el del mensaje sobre Palestina emitido por RTVE justo antes de la final y el de la politización del festival llevada hasta un extremo nunca visto. En lo que respecta al último ingrediente, Sánchez ha hecho que Eurovisión pase de ser un festival de unión de culturas a convertirse en un espacio para la confrontación política.

El socialista se ha propuesto liderar en Europa la campaña para prohibir la participación de Israel en Eurovisión, hasta el punto de que el director del certamen, Martin Green, respondió al presidente que «la UER es una asociación de emisoras de servicio público, no de gobiernos». Es decir, Green no niega en ningún momento «un amplio debate» sobre este asunto, pero sí indica que no debe estar condicionado por los intereses políticos de terceros.

Sin embargo, la televisión española de servicio público se ha rendido a la campaña de Sánchez y ha pedido una auditoría del televoto tras el apoyo masivo del público a Israel. Hasta Broncano se mostró adepto en La Revuelta cuando Melody no fue a la entrevista.

Al final, la cantante se ha visto arrastrada por una vorágine ajena a ella, que empezó con la emisión del mensaje de apoyo a Palestina en TVE, aun estando prohibido por la UER -aunque ha logrado esquivar la multa- y aun sabiendo que podría jugar en contra de la representante de España de cara a las votaciones porque, guste más o menos, el público se posiciona y es imposible saber de qué lado lo hará.

¿Alguien ha pedido un apagón?

EL APAGÓN • 23 DE MAYO pic.twitter.com/t1vBo2XkcO — Melody Oficial (@soyyomelody) May 18, 2025

Melody en Eurovisión 2025