Eva Soriano responde en ‘La Resistencia’ a la pregunta del sexo: «¿Cuánto vale la masturbación?»

Eva Soriano ha sido la invitada del martes en La Resistencia, una visita que estaba motivada por la presentación de la segunda temporada de Showriano, su programa en Movistar Plus+. Además de hablar de su proyecto, la humorista y presentadora tuvo que contestar a las preguntas clásicas de Broncano sobre el sexo y el dinero que tiene en el banco.

La noche ha comenzado de manera accidentada con una entrada completamente improvisada para la invitada. Para intentar imitar al programa de Soriano, el presentador pidió una «barra de bombero» para hacerlo de forma espectacular, pero el resultado fue mucho peor de lo esperado.

Si @EvaSoriano90 entra en @showriano por una barra pues en barra aquí. Ni nevera ni tirolina. En barra. Las gilipolleces que se hacen en (por) la televisión son increíbles <3 pic.twitter.com/1e3x7y9DmT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2024

Pese a las complicaciones, Soriano entró al juego y demostró estar en una gran forma física al entrar al plató deslizándose por la barra. Después hubo tiempo para hablar de la visita de Belén Esteban, invitada con la que inauguró temporada por todo lo alto.

La catalana, que fue colaboradora del late show, entró por completo en el juego y tuvo que enfrentarse a la pregunta del dinero, aunque prefirió ofrecer solo una horquilla y no dar una cantidad concreta. «Muchos programas, muchas campañas, Campofrío…», ha dicho el presentador para intentar que lo hiciese más claro.

Tras un tira y afloja entre los dos amigos, ofreció una cantidad bastante exacta para los espectadores de lo que tiene ahorrado: 1.100.000 euros. Al pensarlo un poco, ha decidido que era mejor decirlo porque luego muchos invitados más famosos «lo hacen y no pasa nada». Para cerrar el tema monetario, ha explicado que ese es el dinero que tiene ahorra y que no hay nada más: «No tengo inmobiliario, no tengo nada. Me da miedo tener cosas».

Hay que recordar que Eva Soriano es una habitual de programas como Tu cara me suena, fue una de las colaboradoras de las últimas temporada de Late Motiv de Andreu Buenafuente, presentó La Noche D en TVE y actualmente presenta un programa de radio diario. Una parte importante, tal y como apuntaba Broncano, seguro que ha llegado por campañas de publicidad de marcas muy conocidas que ha protagonizado en los últimos meses.

💵 Si haces tanto programa, anuncio, evento, campaña…al final sale a cuenta, claro. @EvaSoriano90 está forrada. Cómo no va a estarlo, si no hace más que currar la tía. Las pajas es lo nos iguala a todos como ser humano, el dinero igual no, pero las pajas sí. pic.twitter.com/9Vw6PPEmEm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2024

Tras el dinero, la catalana ha tenido que enfrentarse a la pregunta de las relaciones sexuales, donde no ha tenido dudas y ha lanzado un dato muy concreto a los pocos segundos. «Cuatro», ha dicho convencida a las cámaras de La Resistencia.

David le recordaba que también cuentan otras prácticas como el petting y la masturbación. En ese momento Eva Soriano ha preguntado cuánto vale la masturbación, duda que ha quedado resulta: «Cada cinco un punto. Está ahora mismo como ese de la película de Una mente maravillosa, con números en la cabeza pasando», apuntaba el presentador.

Tras meditarlo uno segundos, Soriano ha ampliado a siete el número de relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días. «Son cuatro coitos y el resto a pajas», ha querido aclarar para despejar cualquier duda sobre la respuesta que ha dado.