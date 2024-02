Belén Esteban desvela un detalle hasta ahora desconocido de su encuentro con la Reina Letizia

Belén Esteban ha acudido el pasado lunes 5 de febrero al programa de Movistar+ presentado por Eva Soriano, Showriano. En este programa ha abordado una gran cantidad de temas como su vida con Jesulín de Ubrique, ex pareja y padre de su hija, su cambio de peso y su encuentro con los Reyes que se hizo tan viral en redes sociales.

Los reyes y la madrileña se encontraron el pasado 25 de noviembre en el evento de celebración del 25 aniversario del periódico La Razón. Allí, se hicieron una foto juntos que no tardó en inundar las redes sociales. La presentadora no dudó en preguntarle más detalles acerca de su encuentro con la reina, entre los cuales, la colaboradora contó una petición que le hizo la reina: «Me dijo que la llamara Letizia y me preguntó por mi madre», confesó.

#NOTICIA La princesa del pueblo, con los reyes de España. Belén Esteban se fotografía junto a la reina Letizia y al rey Felipe VI en el evento del 25 aniversario de La Razón donde Belén volvió a hacer gala de su sentimiento monárquico y de su amor por nuestro país. pic.twitter.com/mVN8FnWnXb — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) November 22, 2023

Además, este encuentro le hizo especial ilusión a la madre de Belén Esteban, ya que, tal y como cuenta la colaboradora, tiene esta foto enmarcada en el salón de su casa: «Fue súper encantadora conmigo, se hizo fotos, me abrazó, yo la abracé de la cintura… Me regalaron una foto en la que salimos las dos y mi madre la tiene en el salón de su casa de Benidorm como si fuéramos las dos reinas de España».

También contó que con motivo del reciente estreno de Sálvese quien pueda en Netflix, la que es una de las protagonistas invitó a la reina a que no se perdiera el lanzamiento del programa. En su entrevista para el programa de Movistar+, la de Paracuellos no dudó en expresar un deseo con respecto a los reyes. Y es que cuenta que desearía tener un grupo de WhatsApp con ellos donde poder hablar de sus cosas.

Belén Esteban mantiene un buen recuerdo de su encuentro con los Reyes de España, con quienes pudo compartir un agradable momento

El encuentro de Belén Esteban con el Rey

Eva Soriano también le preguntó cómo fue su encuentro con el rey Felipe. Ella contó que antes de acudir al evento, intentó prepararse por si se encontraba con ellos: «Estuve mirando en Google la reverencia, por si los veía, pero no me salía ni de coña. Entre la pierna, que me la había roto, que no podía hacer la flexión y tal, dije: ‘Mira, yo natural’».

Acerca del encuentro con el rey, contó que «el rey Felipe, un poco serio. Pero es normal, es el Rey». Además, desveló cómo fue ese primer contacto: «El hombre fue encantador. Él me dio la mano y yo le dije: ‘¿Qué pasa?’».

📸 Felipe VI y Belén Esteban se encuentran en un acto y deciden sacarse una foto 🏛 De fondo aparece el expresidente Zapatero pic.twitter.com/7qiPkElhQV — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) November 22, 2023

Así recordaba la colaboradora el breve momento que compartió con los Reyes de España el pasado 25 de noviembre.