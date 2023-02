‘Eurovisión 2023’: Kalush Orchestra confirma su presencia en la gran final de Liverpool

Kalush Orchestra, los ganadores de la última edición del Festival Europeo de la Canción, han confirmado su presencia en la gran final en Liverpool de Eurovisión 2023. El certamen no puede celebrarse en su país porque Ucrania sigue sumergida en pleno conflicto bélico contra Rusia.

La banda ucraniana consiguió hacerse con el primer puesto del festival y el segundo clasificado fue el británico Sam Ryder. Por lo tanto, Reino Unido se prestó voluntaria en lugar del ganador para ser la sede del evento. Tras una preselección interna, Liverpool fue finalmente la ciudad escogida.

