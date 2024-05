¿En qué posición quedaron Chikilicuatre, Manel Navarro y otros representantes de España en Eurovisión?

Como ya es tradición, Eurovisión regresa un año más para ofrecer a los fans del festival una nueva edición. Una entrega que tendrá lugar este sábado 11 de mayo en Malmö y que nos dejará momentos inolvidables como la presentación de Chikilicuatre en el 2008. Tras casi alcanzar la gloria el año 2022 con Chanel y su SloMo, quien quedó en tercera posición de 25 países, España vuelve a formar parte del certamen con una nueva candidata.

Nebulossa se subirá al escenario para conquistar al público y al jurado al ritmo de ZORRA, una propuesta que promete no decepcionar a nadie. Por ello, y debido al regreso de este querido festival, recordaremos algunos de los artistas con los que nuestro país ha hecho historia, tanto positiva como negativamente.

En el 2021, Blas Cantó alzó la voz al ritmo de Voy a quedarme y regresó a casa tras clasificarse en el puesto 24 de 26 concursantes. Cabe destacar que, durante los últimos años, Operación Triunfo ha estado muy presente entre los candidatos españoles que han representado a nuestro país. Sin embargo, el resultado obtenido no ha sido el mejor. La venda de Miki hizo lo propio en el 2019 y se clasificó en el puesto 22 de 26.

Algo parecido hicieron Amaia y Alfred en el 2018, año donde España quedó en el puesto 23 de 26 países. Una cifra que no sentó nada mal en su momento, pues en la edición anterior Do It For Your Lover de Manel Navarro se quedó en el último lugar de la clasificación.

Antes de ellos han sido muchos los artistas que han representado a España en Eurovisión, algunos con más suerte que otros. Edurne lo hizo en el 2015 con Amanecer y se fue a casa tras obtener el puesto 21 de 27. En el 2014 Ruth Lorenzo se subió al escenario y conquistó a todos con Dancing in the rain, canción con la que no ganó, pero se posicionó en el puesto número 9 de 26 países.

En un puesto similar se quedó Pastora Soler en el 2012. La artista defendió en el festival el tema Quédate conmigo, con el cual obtuvo la décima posición. Soraya Arnelas también vivió la experiencia en el 2009 y lo hizo con la canción La noche es para mí, posicionándose en el puesto 24 de 25. Una presentación que fue superada por el inolvidable Baila el Chikichiki de Rodolfo Chikilicuatre, el cual obtuvo el puesto número 16 de 25 países presentados.

En cuanto a victorias se refiere, España se alzó con el primer puesto en el año 1968 con el legendario La la la de Massiel. Un triunfo que se repitió un año después con el mítico Vivo cantando de Salomé. A partir de entonces, podría decirse que nuestro país ha tocado la cima en numerosas ocasiones, pero también el fondo. Quede en el puesto que quede, lo que está claro es que Blanca Paloma tendrá el apoyo unánime de todos los eurofans.