‘Eurovisión 2022’ era uno de los eventos musicales más esperados del año. Lo estamos viviendo de lleno y, siendo honestos, no está dejando indiferente a nadie. El pasado martes 10 de mayo vivimos la primera semifinal del certamen musical mientras que, tan solo dos días después, disfrutamos de la segunda y última semifinal.

De esta manera, supimos qué 20 países clasificados se unían al Big Five para actuar esta misma noche, a partir de las 21:00 horas, en el PalaOlímpico de Turín. Debemos tener en cuenta que el jueves, nada más terminar la segunda semifinal, se hizo el sorteo para ver en cuál de las dos mitades actuarían los últimos países clasificados.

Después de un tiempo de espera, rozando las 3 de la madrugada, la UER compartió el orden de actuación definitivo para la Gran Final de este 14 de mayo. De esta manera observamos cómo Chanel va a actuar en la décima posición, siendo la misma con la que actuó Måns Zelmerlöw en 2015 y por la que obtuvo la victoria en 2015.

Además, actuaremos justo después de los anfitriones de ‘Eurovisión 2022’ (Italia) y antes que Países Bajos. Por lo tanto, Chanel va a brillar con luz propia con ‘SloMo’ entre los dos últimos países que han conseguido la victoria en ‘Eurovisión’. Ucrania actuará cerca, en el puesto 12 mientras que las otras favoritas, como son Suecia y Reino Unido participarán en el puesto 20 y 22 respectivamente.

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!

🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪

➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022