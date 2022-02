La cuenta atrás para la celebración de ‘Eurovisión 2022’ es una realidad. Cada vez va quedando menos para poner rumbo a Turín y disfrutar de uno de los certámenes musicales más esperados, año tras año. Tenemos muchísimas ganas de conocer qué propuesta, finalmente, cogerá el testigo de Måneskin, los ganadores de ‘Eurovisión 2021’ con ‘Zitti E Buoni’.

Poco a poco, cada vez son más las candidaturas que se van conociendo así como las posibles propuestas. Un claro ejemplo lo encontramos en Macedonia del Norte, que ya ha hecho públicas las seis canciones candidatas a representarles en ‘Eurovisión 2022’, certamen que se celebrará en la ciudad italiana de Turín.

