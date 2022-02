‘Eurovisión 2022’ es, sin lugar a dudas, uno de los eventos musicales más esperados de este año. En esta ocasión, se celebrará en la ciudad italiana de Turín tras la merecida victoria de Måneskin con ‘Zitti E Buoni’ el pasado año. Poco a poco, se van resolviendo más incógnitas respecto a este certamen.

El pasado miércoles 2 de febrero, coincidiendo con la segunda de las galas de ‘Sanremo 2022’, la televisión pública italiana quiso aprovechar la ocasión para dar a conocer una información. ¿En qué consiste, exactamente? En dar el nombre de las tres personas que se encargarán nada más y nada menos que de presentar ‘Eurovisión 2022’.

Por lo tanto, los artistas Laura Pausini y Mika, junto al presentador Alessandro Cattelan, serán los encargados de conducir las diversas galas de ‘Eurovisión 2022’. Los tres conectaron en directo desde el Teatro Ariston de Sanremo para, también, inaugurar esa cuenta atrás en la cúpula de la Mole Antoneliana, sede del Museo Nacional del Cine de Turín.

Introducing your Hosts for #Eurovision 2022! 🤩

Laura Pausini, Alessandro Catellan and Mika will welcome the world to Turin on 10, 12, and 14 May! 🇮🇹

Benvenuti! 🙏 pic.twitter.com/x7DcIiM03A

