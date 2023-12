«Esto no va a ningún sitio»: una soltera de ‘First Dates’, dispuesta a dejar tirada a su cita

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Cada noche, en Cuatro, tenemos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega, en la que diversos comensales llegan al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar el amor.

Dos de los últimos protagonistas fueron Baldomero y Pilar. El jubilado de Sevilla llegó a First Dates reconociendo que no ha tenido mucha suerte en el amor. Tras haberse quedado viudo, tuvo otra pareja que también murió. Su cita para esa noche fue Pilar. La empresaria, al verle, no sintió ese «flechazo» que esperaba.

«Me ha causado buena impresión, pero no es lo que yo esperaba», reconoció la comensal al equipo del programa. «No es mi prototipo de hombre. Me gusta una persona aparentemente joven y moderna, por dentro y por fuera», añadió. Tras presentarse, los dos pasaron a una mesa del restaurante para poder conocerse mucho mejor.

Baldomero se mostró realmente interesado en sorprender a la empresaria. Es más, no dejó de hacerle halagos. «Físicamente está muy bien. Es muy elegante y muy guapa. Yo quería una mujer que tenga educación y que sepa estar», reconoció el comensal. A pesar de sus esfuerzos, Pilar seguía sin mostrarse convencida con la cita: «Es un hombre muy mayor para mí. Esto no va a ningún sitio».

El equipo del programa quiso hacer una propuesta a los solteros: un juego de preguntas. Baldomero fue el que leyó las preguntas, pero se inventó una: «Aquí dice, ¿cuándo nos casamos?». Como era de esperar, Pilar se quedó completamente en shock, por lo que el sevillano no tardó en confirmar que se trataba de una broma. «Uf, qué susto. No vale acojonar así, ¿eh? Salgo por patas», reconoció la comensal.

Aunque el programa intentó que la pareja se animase a darse «un beso picante», ella se negó en rotundo. Por si fuera poco, el jubilado le hizo saber que se iba a volver a Sevilla en coche, y que si quería acompañarla. De nuevo, ella rechazó la propuesta. En la decisión final, Baldomero dejó claro que quería tener una segunda cita con Pilar: «Creo que hemos conectado bastante». Pero la empresaria no pensaba lo mismo, y no dudó en darle calabazas.