«¿Eres ‘adictivo’ o pasivo?»: un soltero de ‘First Dates’ deja en shock a su cita con una inesperada pregunta

Arranca el 2024 en First Dates. El programa de Cuatro suma un año más a su trayectoria televisiva y lo hace, como no podía ser de otra manera, de la mano de sus nuevos solteros. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la de Lucía y Gonzalo.

La soltera de 31 años, camarera y estudiante oriunda de Lleida, acude al show de citas en busca de una pareja estable. Su cita fue Gonzalo, un mecánico y patrón de yate de Barcelona que llegó al local por todo lo alto. «Quería destacar una de las pocas cualidades que tengo, que es el equilibrio, para llamarle la atención», explicó tras haber hecho el pino.

🥂Brindemos por un 2024 repartiendo amor 🥂 En el último programa del año, el restaurante de @firstdates_tv rendirá homenaje al Hollywood de los años 20 en su #EspecialNochevieja ✨ que se emite mañana, 31 de diciembre, en @cuatro a las 21:10h 📺 pic.twitter.com/IqRgV9JfWm — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) December 30, 2023

La primera impresión entre ambos es bastante positiva, pero las diferencias no tardaron en surgir. Lucía manifestó su deseo de ser madre, pero Gonzalo admitió que es algo que no tiene en mente a corto plazo. El joven quiere viajar y disfrutar de la vida junto a su pareja, por lo que no quiere tener ningún tipo de responsabilidades, por el momento.

Asimismo, las diferencias entre ambos fueron notables hasta en temas íntimos. «¿Eres ‘adictivo’ o pasivo en la cama?», fue una de las preguntas realizadas. Al final, y como era de esperarse, en la decisión final de First Dates no hubieron demasiadas sorpresas.

Lucía fue clara y se negó a seguir conociendo al comensal debido a que no quería dejar de lado su sueño de ser madre por una persona que todavía no quería dar el paso. Gonzalo, por su parte, también se negó a tener un segundo encuentro con la soltera, pero no descartó el aceptar, en el supuesto de que se diera el caso, «una o dos noches locas».