Los espectadores de Equipo de investigación ya esperaban con ganas el su regreso con programas de estreno después de un verano lleno de reposiciones, como es habitual cada año en laSexta. La espera ya ha terminado y este viernes 12 de septiembre arranca la 15ª temporada del programa liderado por Gloria Serra. Lo hace con un reportaje que ha realizado para poner el foco en un negocio que mueve decenas de millones cada año, especialmente en verano, y que este año se ha llevado por delante la vida de dos personas, una de ellas una niña de dos años.

Tras firmar su mejor temporada en los últimos cinco años, el espacio de la cadena de Atresmedia intentará pescar audiencia en una complicada noche en la que De Viernes tendrá que defender su liderazgo, aunque no será hasta la próxima semana cuando llegue La Voz, que promete romper audiencias.

Los reporteros de Serra estrenan esta semana el reportaje La ley de la feria, en el que ponen el foco en las ferias que cada semana llenas las fiestas y celebraciones de miles de ciudades y pueblos. Las atracciones son el lugar de reunión y celebración de millones de personas, pero esconden una parte que pocos conocen de un negocio que vive de forma ambulante.

«Accidentes mortales, familias que denuncian una ‘ley no escrita’ y clanes enfrentados por el control de un negocio millonario», así anuncia el programa este reportaje que seguro que dará mucho que hablar por los testimonios con los que contará

‘Equipo de investigación’ pone el foco en dos muertes este verano

Este reportaje llega después de un trágico verano, en que varias personas han fallecido en atracciones de ferias. Primero fue un joven de 20 años, que murió al caer de una atracción. También se ha conocido el caso de una niña de apenas dos años, que murió en la localidad murciana de Alquerías, después de sufrir una gran descarga eléctrica al subir a unas camas elásticas.

Todo apunta a que la pequeña habría tocado una parte metálica (pudiendo ser una valla o la escalera de acceso a la atracción) y habría sufrido una enorme descarga. Por desgracia, la pequeña falleció en el acto y los servicios de emergencia, aunque trataron de reanimarla durante más de una hora, no consiguieron salvarle la vida.

Estas tragedias han servido para que los reporteros se pregunten quién revisa las atracciones y qué controles se deben realizar antes de poner en marcha las instalaciones en cada uno de los pueblos ciudades a los que llegan. Además, el programa consigue hablar con una familia de feriantes que hablan de una ‘ley no escrita’, una lucha por el control que ha llevado a que en los últimos meses haya detenido a más de 30 personas por altercados.

Equipo de investigación vuelve esta noche a partir de las 22:30 h con el primer reportaje de estreno de la temporada.